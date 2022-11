Arcadi Espada acribilla a Pedro Sánchez por su embestida contra El Mundo

El ataque de Pedro Sánchez contra El Mundo no iba a quedar incólume.

Arcadi Espada, en su tribuna de este 24 de noviembre de 2022, da cumplida respuesta a la embestida del presidente del Gobierno después de que este, en el pleno del Senado, blandiese de manera despectiva el periódico y le acusara de estar entregado a Alberto Núñez Feijóo:

Casi me emocioné viendo blandir El Mundo a ez. Ahí estaba el viejo papel de cuando entonces. En el Senado, ez blandía también un concepto. Un orden del mundo, exactamente. No solo el objeto distingue a un periódico de una web noticiosa. Conceptualmente tienen el mismo parecido que una biblioteca y una tienda de los chinos. Este orden del mundo lleva incorporado propósitos. Siempre fue así.

El columnista entiende que nunca puede ser escandaloso que un medio de comunicación, en este caso El Mundo, tenga una determinada línea editorial, que al fin y al cabo es algo consustancial a todas las empresas periodísticas:

Es más, en el principio solo fue así: a los editores de las viejas correspondencias les importaba menos explicar lo que pasaba por el mundo que lo que les pasaba por la cabeza. La opinión editorial de este periódico tiene un propósito manifiesto y es que el próximo presidente del Gobierno sea otro. No veo por qué eso habría de escandalizar a nadie. Ni a la bobalicona prensa socialdemócrata, por supuesto.

Espada se fija en lo que sucedió con Times y su batalla contra Donald Trump:

El articulista del diario de Unidad Editorial asevera que el presidente socialcomunista ha partido España en dos, al margen de hacer de la mentira algo común:

Como Trump América, ez ha partido España en dos y ha mentido con el mismo vicio e impasibilidad. Añade algo inquietante y es su actitud eficazmente despótica contra toda práctica de checks and balances que pudiera controlarle. Debe dejarlo y este periódico está legítimamente en ello. Cuando mejor lo hace es cuando expone al presidente por sí y en sí y lo fríe a pelo sin aplicarle el tosco rebozo del insulto. Por lo demás, la prueba máxima de su insolvencia la dio el presidente al suponer que Feijóo, en materia de periódicos, lee otra cosa que La Voz de Galicia. Lo que no me parece un avance. Al menos el Marca –periodismo de datos– es un diario nacional.