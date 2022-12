Malos augurios para España: ‘The Economist’, que piropeó la gestión de Zapatero, ahora se rinde ante Sánchez

Cuando el río suena…

Los piropos de ‘The Economist’ al Gobierno de Pedro Sánchez podrían ser una señal más de los malos augurios que esperan a todos los españoles.

La revista británica afirma que los ciudadanos se quejan ‘de vicio’: «Cuando los españoles miran hacia atrás durante 44 años de democracia, se preguntan qué salió mal, incluso cuando la media de los ingresos se ha duplicado, las libertades sociales han florecido y el país se ha unido a la corriente europea mainstream».

El análisis titulado ‘The Spanish are too grumpy about their politics’ («Los españoles son demasiado gruñones sobre su política») destaca aspectos como que «esta hostilidad [entre las dos Españas] es apenas visible en las calles de España, cálidas en temperatura y en espíritu. Pero envenena la política española, más aún donde los partidos de los extremos suelen marcar la pauta».

Lo preocupante no es solo un análisis que obvia aspectos como que España está entre las últimas de las grandes economías europeas en recuperar sus niveles previos a la pandemia o que lidera la tasa de desempleo juvenil de toda la región, sino que no son la primera vez que realiza un artículo para desatacar las ‘bondades’ de un Gobierno del PSOE.

Por ejemplo, en julio de 2006 la publicación británica publicó: «¡Viva Zapatero!: Una inesperada historia de un éxito en Madrid». Se trataba de dos artículos dedicados a elogiar la gestión del entonces presidente socialista, que al principio «parecía un cervatillo asustado, atrapado por los focos y mal preparado para su puesto», pero que se ha convertido en el líder europeo «más popular» y «afianzado en casa».

‘The Economist’ se rendía ante una figura que acabó llevando a España a una de sus peores crisis de su democracia y que, con el paso de los años, se transformaría en el principal aliado de dictadores como Nicolás Maduro o Evo Morales.

Una preocupante referencia que no olvidan los usuarios de las redes sociales, quienes temen que el nuevo artículo sea una advertencia de todo lo malo que está por llegar a España:

“Siempre que veo que ‘The Economist’ es tendencia, viene a mi mente aquel titular suyo del 2006: ¡Viva Zapatero!, en el que piropeaban la gestión económica del entonces presidente del Gobierno de España”.

Siempre que veo que The Economist es tendencia, viene a mi mente aquel titular suyo del 2006: ¡Viva Zapatero!, en el que piropeaban la gestión económica del entonces presidente del Gobierno de España

🤡 pic.twitter.com/Pe3cojistQ — Sonia Rivero (@sonia_riverogc) December 5, 2022

Ya,ya, ya…

Como decimos en España: "El papel lo aguanta todo"

Aún estamos sintiendo los efectos secundarios de la miseria y ruina que dejó su elogiado Zapatero.

"¡Viva Zapatero!", titulaba The Economist

🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Ulla8dnjiL — Sonia Rivero (@sonia_riverogc) December 4, 2022

Si mi panfleto Rothschild, The Economist, dice que España va bastante bien, puedes hacerte una idea de cómo realmente va. — Agenda 2030 (@Agenda2030_) December 4, 2022