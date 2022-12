Girauta sopapea a Lambán, Page y Vara por asumir ovejunamente las tropelías de Sánchez

No engañan a nadie.

Ni siquiera a sus propios votantes.

Los supuestos barones críticos del PSOE con Pedro Sánchez acaban haciendo la táctica del avestruz.

Muestran sus discrepancias con el inquilino de La Moncloa, pero en cuanto son llamados al orden obedecen ovejunamente y dicen amén a todas y cada una de las tropelías del presidente socialcomunista.

Juan Carlos Girauta, en las páginas de ABC, lo cuenta con todo detalle este 8 de diciembre de 2022:

Para el exdiputado de Ciudadanos la ausencia de Page y Lambán en los actos institucionales del Día de la Constitución fue el clásico amague de los barones socialistas que luego no remacharán:

Quizá los presidentes aragonés y castellanomanchego hayan querido decir algo al ausentarse del acto institucional en homenaje a la Constitución, pero ese algo no se entiende. Lo que se hubiera entendido es que se desmarcaran en el Congreso algunos diputados nacionales de sus respectivos territorios a la hora de votar leyes infumables, reformas del Código Penal a la medida de los socios golpistas del Gobierno. Pero no solo dieron su sí, sino que alardearon de ello a coro.

Asevera que en el seno socialista nadie se atreve a dar réplica con contundencia a Pedro Sánchez:

En esa tesitura estarán Vara, Page o Lambán, pero no merece la pena invitarles a considerar que a lo mejor lo que les condena es su quietismo, que una parte de sus votantes no se quieren ver mezclados con algo tan sucio como la eliminación del delito de sedición y la modificación del delito de malversación. En ambos casos leyes aberrantes por aprobarse y promulgarse para unos pocos sujetos con nombres y apellidos. Si el socio es delincuente, se elimina o ajusta el delito. La náusea justificaría una rebelión interna, y eso que se trata solo de una pequeña parte del golpe de Estado diario de Sánchez. Es el constatar que no hay rebelión ni nada, y la certeza de que no la habrá, lo que deja un solo PSOE.