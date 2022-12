Feijóo: «Urgen elecciones anticipadas porque el proyecto de Sánchez ya no tiene legitimidad»

Reclama elecciones anticipadas y a la mayor brevedad posible.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, se explaya este 11 de diciembre de 2022 en una amplia entrevista en El Mundo para denunciar el asalto de Pedro Sánchez a las instituciones judiciales y para poner sobre la mesa dos posibilidades: O bien el inquilino de La Moncloa corrige el tiro, o bien se convoca a los españoles a las urnas.

Para el máximo rector del partido de la calle Génova 13 ha quedado constatado en estas últimas semanas que Sánchez hace de la mentira su modus vivendi:

Toda la biografía reciente del presidente Sánchez está basada en un conjunto de mentiras continuadas. Él basó su presidencia en ser un adalid contra la corrupción durante la moción de censura, en su compromiso de no gobernar con Podemos, de no pactar con Bildu y de hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo a los separatistas y tipificar el delito de referéndum ilegal. No ha cumplido ni una. Ha hecho exactamente lo contrario de aquello a lo que se comprometió. No hay antecedentes de un presidente del Gobierno que haya basado su presidencia en un listado de mentiras y un listado de deslealtades máximas. No tiene legitimidad para hacer todo lo que está haciendo, porque nada de lo que está haciendo se sometió a las urnas. Sí la tenía para hacer lo contrario.

Llegados a ese punto, remarca Feijóo, solo queda la posibilidad de que los ciudadanos refrenden o rechacen en unos comicios las tropelías del líder del PSOE:

En este contexto, con varios motivos de inconstitucionalidad en el asalto al Tribunal Constitucional, yo creo que ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya, mejor en febrero que en marzo. En la situación en la que estamos, en la que la mayoría parlamentaria no coincide con la mayoría social y el Gobierno está asumiendo decisiones que no se sometieron a las urnas y que van en contra de los principios básicos de nuestra Constitución y de nuestra democracia, entendemos que esto debe ser consultado. Hay dos opciones. La primera, que Sánchez retire las modificaciones del Código Penal para desproteger al Estado. La segunda, que los españoles hablemos y que digamos si realmente queremos todo esto, que no está sometido a las urnas.

Insiste en la idea de que Sánchez aún está a tiempo de no cristalizar ese asalto a la Justicia:

Yo pido elecciones por esos motivos y propongo una solución. Que lo retire. Hace 24 horas, nadie sabía que iba a tomar el Constitucional y el CGPJ. Lo podríamos intuir, pero no lo teníamos constatado. Hace 10 días dijo que no iba a tocar el delito de malversación. Hace cuatro semanas dijo que no tenía votos para aprobar el delito de sedición. Todo lo que ha hecho en el último mes lo deslegitima para seguir de presidente del Gobierno de todos los españoles. Si se cree que los españoles vamos a entrar en una pandemia de amnesia, se equivoca.

Moción de censura

Sobre la moción de censura que ha puesto sobre la mesa VOX, Feijóo entiende que no deja de ser un artificio que solo le serviría a Sánchez para exhibir una victoria parlamentaria:

Si hubiese el más mínimo atisbo de que prosperase una moción de censura, el PP respondería en 24 horas. Lo que no me parece inteligente es blanquear todas estas modificaciones legales y darle un triunfo parlamentario al Gobierno y a sus socios independentistas. Me parece que eso es de una ingenuidad política bastante intensa. Yo ya, hoy, por primera vez, digo claramente que tiene que haber elecciones anticipadas, pero de forma inmediata.

Y repite la idea de que lo que toca es ir a elecciones anticipadas: