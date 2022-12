Carlos Herrera da con la clave que frenará las tropelías del «chulángano» Pedro Sánchez

Carlos Herrera da con la clave.

El director de ‘Herrera en COPE‘ ensalza el papel jugado en este caso por la Unión Europea para ponerle tope a Pedro Sánchez y sus tropelías judiciales.

El periodista escribe este 23 de diciembre de 2022 en el diario ABC y celebra que la UE tenga vigilado al presidente socialcomunista:

La Unión Europea nos mira. Afortunadamente. De no ser porque, gracias a llamar su atención, Europa corrige algunos excesos con iniciativas tan sutiles como expeditivas, a uno le entraría cierta vergüenza –o alipori– de pensar que otros se dan cuenta de qué clase de espectáculo ofrece la política española.

Asevera que por mucho que Sánchez diga que acata las decisiones del Tribunal Constitucional, este acabará por intentar colar sus reformas por la puerta de atrás para favorecer a los golpistas:

El Gobierno y sus terminales van dando manotazos para acogotar al TC y al poder judicial en la esperanza de controlar el alto tribunal cara a lo que aún les queda por ceder: el referéndum que, antes o después, le exigirán los mismos delincuentes a los que ha indultado. Es noticia, claro, que el mismísimo Sánchez declarase su intención de acatar la decisión del TC de corregir el procedimiento –no el fondo de las enmiendas– y pidiera serenidad a todos. No se crean nada: en este sujeto todo es impostado, todo es mentira. Acata porque no tiene otro remedio: no hacerlo –como proponía Podemos– sería un delito.