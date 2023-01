Las duras críticas de Santiago Segura a Irene Montero y la censura feminista que ahora ‘incendian’ las redes

Las duras críticas de Santiago Segura a Irene Montero y la ‘censura feminista’ han puesto cabeza arriba a las redes sociales.

No se tratan de nuevas declaraciones, sino que en Twitter ‘revivieron’ las palabras que lanzó durante su entrevista con ‘El Mundo’ el pasado 14 de diciembre, donde el actor y director de cine analizó la polémica campaña del Ministerio del Interior donde se señaló como machistas a Pablo Motos y ElXocas, entre otros.

Al tratarse de un tema de actualidad al momento de realizar la entrevista, desde ‘El Mundo’ preguntaron a Segura: Aquel día, Motos le preguntó a la actriz Luna Fulgencio, de 9 años, si le gustaba algún chico. “¿Cómo lo viviste en directo?”.

A lo que respondió defendiendo al presentador de ‘El Hormiguero’: “Me dio risa, porque me pareció una metedura de pata de Pablo y la niña salió con mucho ingenio. ¿Cuántas miles de veces he metido yo la pata al decir algo sin pararme a pensarlo y luego me he dado cuenta? Pablo Motos lleva 15 años haciendo un programa todos los putos días”, afirmó.

“Cualquiera de estos que le critica, si hiciera un programa diario, metería la pata 10, 15, 20 o 30 veces. Si luego te las juntan todas en un vídeo, pareces lo que no eres. ¿Sabes lo que me da rabia? Que ahora, por defender a Pablo Motos, ya soy un machista, un rijoso y no sé qué. Pero es que Pablo no me parece un tipo machista, lo siento mucho. Ya estoy hablando de más”, añadió.

Sin embargo, Segura no dejó pasar la oportunidad para sacudir a Irene Montero por su nefasta campaña: “el Ministerio de Igualdad debe de hacer su trabajo, pero no puede coger a un ciudadano y utilizarlo como ejemplo de algo malo”.

“Si te quieres meter con alguien, hazlo con tu dinero y no con el de todos los españoles… ¿Te puedes creer que estoy agobiado? Yo venía a promocionar A todo tren 2 y no sé por qué hablo de esta polémica. Además, sé lo que hay que decir para evitar cualquier problema: ’Me pareció fatal, es terrible lo que dijo Motos”. ¿Están linchando a uno? Pues no voy a ser yo el que intente salvarle, no sea que me caiga a mí algo”, añadió.

“Ese es el miedo que me da opinar en este país donde ahora preocupa hablar libremente”, sentenció. Una frase que ahora están utilizando los usuarios afines a la izquierda y a la extrema izquierda justamente para criticarle e intentar silenciarle.

“En resumen, fue una metedura de pata de Pablo y en los vídeos que han sacado queda fatal, pero estamos hablando de un tipo que lleva 15 años en la tele y se equivoca a veces como cualquiera. Y ya dejo el tema”, zanjó la polémica que ahora vuelve a salir a la luz en las redes sociales.

Polémica campaña

Con el objetivo de distraer las críticas contra la ministra de Igualdad por la reducción de las condenas a condenados por delitos social, su cartera lanzó una polémica campaña en el marco del 25-N (día para la eliminación de la violencia contra las mujeres).

¿El problema? Que desde el Ministerio se optó por señalar a personas y casos reales en una especie de ‘cacería de brujas’ contra famosos como el ElXocas, Pablo Motos, o los alumnos de un colegio mayor. Si el objetivo es interpelar a los hombres para que se sumen a la lucha contra el machismo, la campaña solo está logrando aumentar las críticas contra Montero.

El spot expone varias situaciones, la primera es la de un youtuber que narra cómo uno de sus amigos «pilla cacho» con mujeres que van muy borrachas, a lo que otro chico le escribe: «acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual». Está inspirada precisamente en las críticas que recibió ElXocas cuando celebraba que sus amigos se ligaban a mujeres borrachas.

Justamente el streamer decidió responder al ataque de la ministra de Igualdad y su equipo a través de su canal de Twitch.

Joaquín Domínguez, nombre real de ElXokas, reprochó que «se gaste el dinero público» en hacer este tipo de publicidad. «Estaría bien que lo utilizases para cosas importantes, no para calumniar a gente que defiende lo mismo que tú, pero de manera correcta y para implementar leyes que no saquen a los violadores de las cárceles».