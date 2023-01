Los organizadores de la manifestación contra Sánchez noquean a los censores de El País

Esta es la ‘libertad de expresión’ que se respira en El País de Pepa Bueno y de uno de sus articulistas, Jordi Amat.

El columnista del diario de PRISA escribió ‘perlas’ de este calibre en contra de la manifestación que el 21 de enero de 2022 se celebrará en la madrileña plaza de Cibeles para criticar la deriva a la que está llevando a España Pedro Sánchez:

Los aludidos, encabezados por Rosa Díez, Fernando Savater y María San Gil, enviaron a El País un texto de rectificación que el medio se negó a publicar y que, en consecuencia, han remitido a otros medios, como Periodista Digital, que reproducimos fielmente:

No ha utilizado sus líneas para rebatir sus argumentos, sino para formular un ataque ad hominem destinado a ampliar la sima emocional entre ciudadanos, tratando de convertirnos en grupos separados y estancos que comparten un espacio, pero viven en mundos diferentes.

En los tiempos que corren no es sencillo debatir racionalmente. Y sin debate racional es difícil entender las razones que puedan asistir al otro y compartir espacios de acuerdo y concordia. Jordi Amat, desde este medio, ha tachado de “trumpistas” e iliberales a casi un centenar de asociaciones cívicas, plurales, de diferentes sensibilidades y con diferentes fines que, unidas por la preocupación y el rechazo a la deriva política de España, han convocado este 21 de enero una manifestación en Cibeles en defensa de España, de la democracia y de la Constitución.

Se oponen a que Pedro Sánchez, a pesar de sus promesas electorales, sostenga su presidencia en el populismo, en el secesionismo y en los herederos del frente político de ETA. Advierten de que estamos ante un plan de largo alcance que permanece oculto a los españoles y que avanza hacia una mutación constitucional por cauces ajenos a sus mecanismos de reforma y, finalmente, alertan de que esta sucesión de acontecimientos está deteriorando nuestra democracia, debilitando nuestro Estado y erosionando España.

Éstos son los motivos que les empujan a convocar una gran manifestación que muestre que hay una parte importante de la sociedad que rechaza frontalmente esta deriva y está dispuesta a defender democráticamente los valores de la Constitución.

Son denuncias, protestas y objetivos no sólo evidentemente legítimos, alejados de cualquier visión trumpista o iliberal, sino compartidos por una parte muy importante de la población de cuyas sólidas convicciones democráticas no se puede dudar. Jordi Amat y quienes reproducen calificativos gruesos y vacíos saben que éste es el discurso de la democracia liberal, pero su hostilidad y sus descalificaciones no pretenden describir argumentalmente la realidad, sino desfigurar al adversario impidiendo la comunicación y el acuerdo entre diferentes.

En definitiva, pretenden impedir que ciudadanos plurales podamos coincidir en una gran manifestación cívica defendiendo no la izquierda, la derecha o el centro, sino lo esencial para una España democrática, unida y próspera.