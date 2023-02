Raúl del Pozo echa cuentas y desvela la morterada que España puede perder de los fondos europeos por la incompetencia de Sánchez

Las cosas claras y el chocolate espeso.

Y, desde luego, lo que no está nada cristalina es la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con los fondos europeos.

Raúl del Pozo, en su tribuna en El Mundo, cuenta con todo lujo de detalles como el Ejecutivo socialcomunista ha recibido varios pescozones por parte de la delegación comunitaria que desde el 20 al 22 de febrero de 2023 ha visitado España para comprobar en primera persona la finalidad a la que se está destinando el pastizal salido del corazón de Europa:

Vuelven los hombres y las mujeres de negro, no como antes a las bodas reales, sino a ajustar las cuentas y no hallan el rastro de la pastizara. No han detectado indicios de fraude, aunque no se han enterado de cómo España lleva el reparto. A la presidenta de la misión Monika Hohlmeier no le han dado respuestas concretas sobre el destino de los miles de millones de euros y ha declarado que falta transparencia.