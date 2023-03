Eduardo Inda revela la razón por la que Pedro Sánchez no cesará a la «malnacida» Pam

Tiene claro que Pedro Sánchez no se atreverá a cesarla.

Eduardo Inda encuentra la razón por la que, a pesar de todas las barrabasadas perpetradas por la secretaria de Estado de Igualdad, la mantendrá en su puesto.

En su artículo en La Razón de este 11 de marzo de 2023, el director de OkDiario alucina con el hecho de que la tal Ángela Rodríguez Pam prosiga en la poltrona:

Lo peor de todo es que la cabestra de la viceministra Ángela Rodríguez, alias Pam, sigue ahí en su puesto. En un país normal no estaría destituida porque ni siquiera hubiera llegado a ser nombrada. Y en una república del África subsahariana llevaría tiempo fuera de la política porque la habrían botado a las primeras salvajadas de cambio. Sólo la última fascistada verbal, «¡qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar!», le habría costado no sólo un cargazo, el de secretaria de Estado de Igualdad, por el que se lleva 123.694 eurazos –casi 30.000 más que el presidente del Gobierno–, sino una más que segura condena por incitación al odio.