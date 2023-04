Carlos Herrera atemoriza a Pedro Sánchez haciendo añicos el comodín que la Brunete Pedrete tenía con Ana Obregón

Desbarata la jugada de Moncloa.

Carlos Herrera, desde su tribuna en el diario ‘ABC‘ de este 31 de marzo de 2023, deja sin efecto la estratagema del Gobierno socialcomunista de parapetarse tras Ana Obregón para no hablar de los asuntos esenciales que acucian ahora mismo a España.

El comunicador de ‘Herrera en COPE‘ destroza el comodín de la gestación subrogada aseverando que por mucho que Pedro Sánchez intente desviar el tiro fomentando el debate en la Brunete Pedrete sobre Obregón, lo cierto es que al final los acontecimientos que han vertebrado en los últimos días la actualidad informativa acabarán emergiendo de nuevo a la primera plana:

Herrera tiene claro que el único objetivo era evitar que el ministro del Interior, después del revolcón propinado por el Supremo, fuese el objeto de todas las críticas:

Todo para evitar que la reprimenda que el Tribunal Supremo ha inferido al ministro del Interior obtuviera la relevancia que merece. No importa: toda hez acaba emergiendo a la superficie. Al coronel –que debiera ser general– Pérez de los Cobos, una vez obligado a ser readmitido en su cargo, le está espolvoreando insidias el ministro Marlaska mediante el viejo método de dar a entender que ha ‘manejado’ mal los fondos reservados, cosa que tiene la ventaja de no poder ser demostrada y que siempre levanta sospechas entre todos aquellos que creen que las cloacas del poder son insondables y, además, están podridas. De haber tenido certeza de algún tipo de irregularidad, suponemos que Marlaska habría comunicado a un juzgado sus averiguaciones, pero no lo hizo.