Hasta Pedro Almodóvar se harta de la dictadura de lo correcto: «Hay menos libertad ahora que en los 80»

La ahogante corrección política impulsada por la izquierda ha cansado hasta a las personas que más defienden esta postura.

El último que ha salido a criticar la «dictadura de lo políticamente correcto» es el director de cine español, Pedro Almodóvar.

En una entrevista publicada en El Mundo este fin de semana, el cineasta ha indicado que muchas de sus obras, como ‘Kika’ o ‘Átame’, por sus escenas y planteamientos, no se podrían proyectar hoy en día. O que sería ‘cancelado’ de hacerlo por gente como Podemos o Más Madrid, a quienes ha mostrado su apoyo públicamente.

«Creo que hay una auténtica dictadura de lo políticamente correcto. La corrección ha llegado a unos niveles que está amordazando a la gente. Yo trato de quitármela de encima, pero yo mismo me descubro con cuidado a la hora de decir las cosas, cómo las digo y qué es lo que digo. No es que tenga miedo, no estoy dispuesto a recuperar el miedo por mucho que lo promuevan».