‘The Telegraph’ se rinde por completo a la gestión de Isabel Díaz Ayuso: «Nuestra derecha debería aprender de ella»

Es, sin duda, el valor más preciado que tiene la política española.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lleva tiempo recibiendo los elogios encendidos de la prensa internacional.

El último proviene del ámbito anglosajón, concretamente del medio británico ‘The Telegraph‘, que no duda en comparar a la dirigente de la Puerta del Sol con la ‘Thatcher madrileña‘ y asegura que la propia derecha inglesa debería aprender de la gestión que está aplicando la presidenta de Madrid.

🖊 «Socialist parties throughout Europe are being eviscerated. Labour is the one exception. Why should Britain be different?» | Writes Daniel Hannan

Read the full column below ⤵️https://t.co/aX9LLX1Wcs pic.twitter.com/D4cNJ7gS6p

— The Telegraph (@Telegraph) June 3, 2023