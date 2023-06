La implacable bronca de Esperanza Aguirre a María Guardiola provocó el golpe de timón en Extremadura

Prepotencia ahogada por completo.

María Guardiola, muy orgullosa ella en su reino extremeño y dispuesta a que se repitiesen las elecciones para así no tener que pactar nada con VOX, ha tenido que acabar claudicando en sus pretensiones y tener que aceptar, aunque sea a regañadientes, sentarse en la mesa de negociación con los de Santiago Abascal para conseguir desalojar de Mérida al socialista Guillermo Fernández Vara.

La postura de la candidata popular en Extremadura de no querer tocar siquiera con un palo a VOX cambió drásticamente a partir del mediodía del 23 de junio de 2023 en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tal y como relata este 27 de junio de 2023 el diario ‘El Mundo‘, María Guardiola se topó en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol con la que fuera durante casi una década jefa del Ejecutivo madrileño, la popular Esperanza Aguirre.

Esta, experimentada en la alta política, cogió por banda a la extremeña y le dijo bien claro que dejase de insistir en esa postura intransigente porque no solo estaba en juego el Gobierno en Extremadura, sino que estaba dinamitando la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.

La palabra de Aguirre fueron directas y contundentes a más no poder:

No sólo lo estás haciendo mal en Extremadura, es que además estás perjudicando a Feijóo. No olvides que la mayoría de los votantes de VOX vienen de nosotros.

Quienes vivieron en primera persona esa escena no dudaron en definir el momento como tenso y que la expresidenta madrileña sacó a relucir todo su carácter:

Incluso la propia Isabel Díaz Ayuso mantuvo un trato correcto pero frío con María Guardiola, tal y como declaró en la entrevista que el diario ‘El Mundo’ le hizo de cara a la edición del 25 de junio de 2023:

No he hablado con María Guardiola. Ha venido a mi toma de posesión, pero no hemos profundizado. La conversación duró poco, demasiado poco.