Raúl del Pozo sienta en el diván a Pedro Sánchez y el diagnóstico no puede ser más contundente: «Está tocado del ala»

Colosal.

Raúl del Pozo acierta de lleno este 28 de junio de 2023 con su tribuna en la contraportada de ‘El Mundo‘ y el análisis que hace de la sobreexposición mediática a la que se está sometiendo Pedro Sánchez.

Para el escritor conquense, el presidente del Gobierno está atravesando un vía crucis y soltando un discurso que en algunas patas no se sostiene:

Pedro Sánchez sigue su via crucis, un calvario de 14 cruces, por las emisoras amigas y enemigas. Solo él parece moverse en el partido y hay que valorar su conocida energía y determinación. En la entrevista de la SER declaró que España ha retrocedido 20 años en los últimos 20 días por el pacto del PP con VOX cuando él podría impedir que Abascal fuera vicepresidente anunciando que si pierde las elecciones, se abstendrá para evitarlo.

Además recuerda que si ha habido un político que ha hecho más que nadie por el crecimiento de VOX es el actual inquilino de La Moncloa y que, a su vez, provocó las dos mayorías absolutísimas del Partido Popular en Madrid y Andalucía:

Pero no cuenten con Sánchez para nada que no sea la intransigencia. Gracias a su política catalana en las últimas elecciones, VOX ha multiplicado su presencia en los ayuntamientos y ha logrado concejales en la mayoría de ciudades catalanas. Ese partido tiene allí 1.700 militantes y crece por su oposición al separatismo y a la política de apaciguamiento del Gobierno con las despenalizaciones del procés. Además, el miedo a VOX que fue utilizado en las campañas de Andalucía y Madrid tuvo un desenlace de mayorías absolutas del PP, porque en cuestión de alianzas Sánchez no puede dar lecciones.