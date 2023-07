Raúl Del Pozo desvela cuál es el objetivo real que persigue Pedro Sánchez tras el 23-J

¿Cuál es el objetivo real que esconde Pedro Sánchez con la convocatoria electoral del 23 de julio de 2023?

Raúl del Pozo, en su tribuna de ‘El Mundo‘ de este 3 de julio de 2023, considera que en el espíritu del presidente del Gobierno, consciente de que puede perder las elecciones, tratará de empantanar el terreno para que se produzca una situación similar a la del 2016 con el ‘no es no’ a Mariano Rajoy.

En Moncloa piensan que hay partido porque Pedro Sánchez está en plena forma y sale airoso de su inmersión en los platós y micrófonos de los medios enemigos «y sus intoxicaciones diarias». «Tres puntos no son nada –dicen– y la gente decide muy al final». También imaginan que el debate de Atresmedia no va a ser a primera sangre, uno de los dos puede quedar malherido. Creen que el PP se ha metido en una espiral de errores y contradicciones, una vez que ha dejado claro que no quiere gobernar con VOX, y eso puede llevarnos a una nueva crisis de ingobernabilidad.

Los gobiernos monocolor son difíciles de formar y no está en los códigos de Sánchez facilitar una investidura que no sea la de él mismo. Su determinación, su mitomanía o adicción a mentir, su conducta repetitiva en la obsesión por bloquear son sus habilidades políticas. Pedro el bloqueador, el del no es no, prefiere repetir elecciones, que suele perder, antes que ceder en algún acuerdo.