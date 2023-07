Ridículo histórico de ‘El País’: Desmienten desde la UE su gran bulo contra Feijóo

El diario ‘El País’ protagoniza un vergonzoso ridículo histórico.

El medio de izquierdas publicó un artículo de opinión de Xavier Vidal-Folch donde se afirma: “Como Von der Leyen comentó a su gabinete tras la visita de Feijóo, ‘este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país’”.

Una idea que incluso destacó en las redes sociales para intentar aumentar la difusión de la publicación y, al mismo tiempo, intentar desprestigiar al presidente del PP a solo días de las elecciones generales del 23-J.

Sin embargo, se trata de un descomunal bulo que desmontan desde la Unión Europea. En concreto, fue Dana Spinant, portavoz adjunta del Ejecutivo comunitario, quien echó por tierra la publicación de ‘El País’.

We categorically deny any statements attributed to President von der Leyen in this article.

This is simply not true and we wish to clearly set the record straight.

The European Commission was never approached for a reaction for this article. https://t.co/U8fCtxO5Dy

— Dana Spinant (@DanaSpinant) July 18, 2023