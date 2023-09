Arcadi Espada lanza un tenebroso vaticinio tras el encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont

El encuentro entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont sigue generando todo un torrente de reacciones.

Arcadi Espada, en su tribuna en ‘El Mundo‘ de este 5 de septiembre de 2023, cree que lo realmente alucinante es que esa foto haya tenido menos repercusión que los efectos de la DANA.

El columnista del diario de Unidad Editorial sugiere que tal vez, ante este tipo de cuestiones informativas, también se active una alerta como la implementada por la Comunidad de Madrid:

El principal problema de ir declarando cada tarde el estado de Apocalipsis es el del lobo: cuando llega ya no lo ve nadie. Así con la reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y Carlos Puigdemont, prófugo de la Justicia española. A la hora en que escribo las webs noticiosas han recibido la noticia con una gran serenidad. Los efectos de la tormenta siguen dominando el espacio, lo que me lleva a pensar si la feliz iniciativa de la Comunidad de Madrid de tocar el pito cuando llueve no podría aplicarse a situaciones de emergencia política.