Arcadi Espada no necesita traductor para mofarse del circo de pinganillos que será el Congreso

Le pone guasa a la cosa.

Aunque, sencillamente, la gracia solo radica en el esperpento en el que se van a convertir las sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados a partir de este 19 de septiembre de 2023 con las lenguas cooficiales.

El hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo se va a llenar de pinganillos, unos 450, amén de más de media docena de traductores para que un parlamentario vasco pueda entender a uno catalán o un gallego al español y así todas las combinacions idiomáticas posibles.

El gasto de esta disparatada medida se eleva por encima de los 280.000 euros.

En su tribuna en ‘El Mundo‘, el periodista Arcadi Espada se mofa, sin necesidad de traductor, de la iniciativa de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol.

Y es que tiene claro que esta concesión a los nacionalistas / separatistas no es más que un derroche de dinero público dado que, tal y como ha quedado demostrado, todos se entienden en una lengua, que es el castellano:

Pero la realidad no es el fuerte de los nacionalistas, y es incomprensible que Puigdemont no haya apretado en la bidireccionalidad, una forma al fin y al cabo compleja, pero indiscutible, de la unilateralidad. Si el catalán es una lengua de ida pero no de vuelta, la naturaleza manqué de la nación seguirá vigente. El castellano seguirá conservando su carácter de koiné. Y presumirá, con su habitual arrogancia machista, de ser la única lengua que tiene pinga en vez de pinganillo.