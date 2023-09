Muere el periodista Mario Tascón, pionero de la prensa digital en España

Luto en el periodismo español.

El periodista Mario Tascón falleció la pasada noche del 29 de septiembre de 2023 a los 60 años de edad como consecuencia de un accidente cerebrovascular sufrido en Buenos Aires (Argentina).

La primera en dar la triste noticia fue la empresa de comunicación fundada por él, Prodigioso Volcán.

Nacido en Ponferrada en 1962, el comunicador se encontraba durante estos días en la capital argentina para participar en distintos encuentros con periodistas y profesionales de la comunicación

Su carrera profesional comenzó a finales de 1984 cuando fue uno de los fundadores del semanario ‘Bierzo 7‘, que dirigió hasta su cierre en 2016.

También fue director de la sección de infografía de ‘El Mundo‘ entre 1989 y 1994.

A finales de 1990 impulsó la versión digital del rotativo de Unidad Editorial, creando así la primera redacción digital en un medio de comunicación español y marcando una nueva era en el periodismo de su país.

Entre 2000 y 2008, Tascón también ejerció de director del área de contenidos digitales del Grupo Prisa, supervisando las páginas web de ‘El País‘, ‘Cinco Días‘, ‘As‘ o la Cadena SER.

También ejerció un destacado papel en la promoción del idioma español y la comunicación efectiva como presidente de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

Fue en el año 2010 cuando fundó la consultora Prodigioso Volcán, cuyos ámbitos de actuación son las redes sociales, la innovación, la comunicación clara, el derecho a entender y la tecnología.

A través de esta consultora ha asesorado en las áreas de nuevas tecnologías a periódicos y grupos como ‘Corriere della Sera‘ (Italia), ‘El Mercurio‘ (Chile), ‘La Nación‘ (Argentina), ‘El País‘ (Uruguay), ‘El Universal‘ (Venezuela), ‘O Día‘ y ‘Grupo Abril‘ (Brasil), ‘Expresso‘ (Portugal), ‘Revista Semana‘ (Colombia).



