El triple augurio político de Raúl Del Pozo pinta muy mal para Pedro Sánchez

Negro panorama para Pedro Sánchez.

Raúl del Pozo, en su tribuna de este 29 de septiembre de 2023 en el diario ‘El Mundo‘, considera que el presidente en funciones del Gobierno socialcomunista, tiene ante sí un diabólico triple escenario.

El escritor conquense recordó el espectáculo vivido estos días en la Cámara Baja:

Del Pozo pasó a exponer las opciones que se le abren a partir de este 29-S a Sánchez una vez se ha confirmado el no a Feijóo para ser investido presidente del Gobierno. Inicialmente ve solo dos, que sea el socialista investido en un mes, en octubre de 2023 o ir a elecciones en enero de 2024. Pero desliza también la posibilidad de que Sánchez, pese a que pueda obtener la Presidencia, acabe siendo censurado:

Con uno de los partidos centrales a merced de los grupúsculos de derechas y de izquierdas separatistas, Pedro Sánchez tendría que pensárselo bien si va a entregar el futuro de la nación a los que quieren desguazarla, con el otro partido con poder y con difícil alternativa de gobierno. No le van a dejar gobernar con decretos ley y los abusos de la pasada legislatura.

Las opciones son: investidura en octubre o elecciones en enero. Si el PSOE tiene tragaderas para aceptar la amnistía, el Poder Ejecutivo se tragará al Poder Judicial y puede romperse el PSOE. Pero el atropello anticonstitucional aún no está acordado; hay todo tipo de dificultades jurídicas. Todo indica que, si perpetran una chapuza, se organizarían recursos y una moción de censura en una legislatura corta y turbulenta.

Además, para más inri, dice el columnista que los independentistas no se fían en absoluto del inquilino de La Moncloa:

Los separatistas no se fían de Sánchez y le exigen que ponga firme a la Fiscalía y al TC mientras debaten en el Parlament sobre la amnistía y la autodeterminación, y a ver qué dice el PSC. Junts sospecha que, si no van juntas las dos condiciones que ponen, no servirán para nada ante el compromiso histórico que exigen. Los juntaires reclaman que el pueblo catalán tiene el deber de confirmar la decisión tomada el 1-O de proclamar un estado independiente en forma de república. Exigen elecciones para acabar con un Govern dormido, insolvente e incompetente. Quieren volver a ser lo que fueron. Los de ERC prefieren que vaya primero la amnistía por si hay que volver a proclamar la independencia pero al final se han puesto de acuerdo para atacar.