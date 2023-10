Raúl del Pozo coincide con Felipe González y clava un atinado diagnóstico sobre Zapatero

Raúl del Pozo no se anda con medias tintas.

El columnista de ‘El Mundo‘ dedica su tribuna de este 18 de octubre de 2023 al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero del que dice que todo aquel que creyese que era un político manso, estaba equivocado.

Empezando por el egregio periodista conquense que aseguró que ZP le dio esa impresión de político demasiado blando:

Le han llamado necio, ladrón de minas, bolivariano y en realidad era un cordero. El cordero, explica Bobbio, no es un animal político, al que se convierte en cordero se lo come el lobo. Pero a José Luis Rodríguez Zapatero no se lo comió. Parecía candoroso, inocente, idealista e ingenuo. Yo lo escribí y él me contestó: «Me acusan de ingenuo. ¿Sabes lo que significa ingenuo? Mira en el diccionario». Ingenuo, del latín ingenuitas, significa sinceridad, buena fe, candor, verdad en lo que se hace o dice, condición personal de haber nacido libre, en contraposición a la del manumiso o liberto.

Del Pozo destacó que Zapatero, lejos de pasar a ser un político que pasara a formar parte del decorado, optó por seguir activo, pero por la senda equivocada con la encendida defensa que viene haciendo de Pedro Sánchez.

De hecho, en la entrevista con Carlos Alsina, coincide con Felipe González a la hora de decir que no reconocía a Zapatero, aunque él, al contrario que el mítico presidente socialista, utiliza otro apelativo:

No quiso ser jarrón chino y fue muy activo como ex hasta que se convirtió en una máquina de hablar en defensa de Pedro Sánchez y surgió el peor Zapatero. Está crecido y hasta se arriesga a ser entrevistado por Carlos Alsina. En la entrevista no lo reconocí, habló como grillado, fuera de la ortodoxia socialista diciendo que está a favor de la amnistía que negaba no hace mucho. Ahora dice que cabe en nuestro ordenamiento. El malvado Alsina le ha replicado, no irónicamente sino con sarcasmo, que la amnistía está justificada porque a Sánchez le hace falta para ser investido. ZP insistió en que la política de los chantajes separatistas es la solución para el conflicto catalán cuando desprecian los tribunales, recusan a los jueces que les condenaron, reniegan de la separación de poderes y exigen la amnistía para los ladrones.