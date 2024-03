Raúl del Pozo, sin freno contra Ábalos, Armengol y la trama corrupta del PSOE: «Son unos mafiosos»

Formidable.

Fiel a su estilo.

Raúl del Pozo, con su afilada pluma, pone en su sitio al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez tras salir a la luz el gran escándalo de las mascarillas y las comisiones ilegales cobradas por Koldo García, el hombre de confianza de José Luis Ábalos.

En su tribuna en ‘El Mundo‘ de este 29 de febrero de 2024, el periodista conquense alucina con el hecho de que el Ejecutivo PSOE-Sumar, lastrado por la peste de la corrupción, revirtiese los papeles en el pleno del Congreso de los Diputados para acusar a la oposición de prácticas hechas por determinados ministros y exministros del PSOE en virtud de funciones institucionales anteriores:

Un Gobierno que se desmorona se travistió de oposición y látigo del PP, que era el que tenía el papel de acusador en la indecencia de las mascarillas de Koldo. El líder de la oposición le dijo al presidente del Gobierno: «Usted lo sabía y lo tapó». A lo cual el presidente del Gobierno respondió: «Causa sonrojo que usted piense que puede sacar tajada política de la corrupción viniendo del partido político [del] que viene y llegando como llegó. Casado cayó por la corrupción de Ayuso y usted está de pie por esa corrupción».

Del Pozo no duda en llamar hipócritas a unos ministros que, a pesar de estar bajo la lupa de las investigaciones, aún pretenden ponerse dignos y dar lecciones a los demás:

El columnista del diario de Unidad Editorial hace una semblanza del pícaro español y lo compara con políticos del actual Gobierno socialcomunista y tiene claro que el primero, al lado de toda la caterva seleccionada por Pedro Sánchez, es todo un cabellero:

Se dice que España sigue siendo un país de pícaros para meter en ese género a los de la corrupción, y eso es una injusticia para los galloferos que protagonizaron la gloriosa literatura picaresca escrita por la gazuza. Aquellos eran lazarillos de ciegos o recaderos de clérigos bulderos, no ministros del Rey. El Lazarillo de Tormes simboliza mejor al español que Don Quijote, pero no vivía de robar el dinero público ni era uno de esos matones del aparato del partido, como ocurre en el caso de las mascarillas. Los de ahora suelen ser políticos que no han pasado hambre en su vida y son capaces de guindar en las pestes y en las pandemias. Los pícaros era unos caballeros si se los compara con algunos de los que nos gobiernan, nos engañan y actúan no como pícaros sino como mafiosos.