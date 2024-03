Zasca a Silvia Intxaurrondo que la emprende contra ‘El Mundo’ por contar cómo se produjo su renovación en TVE

Está con un rebote del 15.

A Silvia Intxaurrondo no le gustó en absoluto la información que firmó la periodista Esther Mucientes en ‘El Mundo‘ sobre cómo se produjo la renovación de la presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE).

La periodista del periódico de Unidad Editorial contó con pelos y señales cómo se gestó la ampliación de contrato de la presentadora de la cadena pública.

Detalló que fue el 17 de julio de 2023, el mismo día en el que entrevistó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando RTVE inició el expediente de renovación del contrato de la periodista y presentadora por dos años más al frente de ‘La hora de La 1’, el programa que copresenta y codirige junto a Marc Sala.

Según un documento interno al que tuvo acceso el diario, la renovación del contrato de Silvia Intxaurrondo como codirectora y copresentadora de ‘La hora de la 1’ hasta 2025 se realizó el 17 de julio de 2023 por un total de 537.514 euros en concepto de ‘cesión de derechos de presentadores’.

Según los documentos, el inicio del contrato es desde el 11 de septiembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2025 por un total de 520 programas. Además, hay que sumar la cantidad que recibe por cada programa de ‘El mejor de la historia‘, y por la conducción de Geópolis para RTVE Play.

En su nuevo contrato se plantean dos pagos, el que recibe como presentadora y el que le dan como codirectora de ‘La Hora de la 1’. En la pregunta que se hizo al portal de Transparencia sobre sueldos de presentadores, RTVE sólo informó de los 700 euros diarios que cobra por la copresentar ‘La hora de La 1’.

El contrato es por dos años, con lo que 700 euros por 260 programas anuales son 182.000 euros por dos años hace un total de 364.000 euros, a los que habría que sumar 787 euros diarios por 11 meses como codirectora que hacen un total por los dos años de 173.514 euros. La suma de ambas cantidades da lo que indica el documento interno de RTVE: 537.514 euros.

Silvia Intxaurrondo, según los datos recabados por ‘El Mundo’ cobra estas cantidades a través de la empresa Sukun Comunicación S.L. que se constituyó el 27 de julio de 2023, ya que la periodista es personal externo a RTVE, y en la que figura como administradora solidaria junto con otra persona.

La periodista saltó como un fósforo;

La redactora de ‘El Mundo’ no se amilanó ante las acusaciones de la periodista de RTVE:

Silvia no te voy a enseñar el documento porque obviamente no es el lugar, pero te puedo asegurar que la fuente no es Ok Diario y que en el documento no solo está tu renovación sino otros muchos contratos

— Esther Mucientes (@emucientes) March 4, 2024