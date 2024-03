Fallece José Macca, el periodista de investigación que desveló el ‘caso Roldán’

Luto en el periodismo español.

Y más en la parcela dedicada a la investigación.

José Macca (Tánger, 1960- Valencia, 2024), un periodista de raza, responsable de haber destapado el ‘caso Roldán‘, falleció a los 63 años.

La noticia de su muerte le llegó a sus familiares y allegados de una forma bastante original, vía whatsapp, ya que él se encargó de redactar su esquela para ser enviada una vez se produjese su deceso:

Hola. Por si no lo sabías ya, cuando estés leyendo esto ya no estaré con vosotros. Sí, fallecí el 12 de marzo de 2024, y, aprovechando que esto se veía venir desde hacía meses, he podido redactar esta esquela 2.0 en wasap para avisaros a los que aún no lo supierais.

Los no informados hasta ahora disculpadme. He preferido llevar mi enfermedad en mi círculo familiar y con poca más gente de mi entorno inmediato. Así mis últimos meses han sido más cómodos, pero no quería dejar de informaros por ser seres también estrechamente queridos que merecen una despedida, aunque solo sea informativa. A todos vosotros, un mensaje y un consejo. Hago balance de mis sesenta y pocos años de existencia y he sido feliz. Y mi consejo viene detrás: sed felices.