‘El País’ rompe su sospechoso silencio sobre Begoña Gómez con dos páginas dedicadas a limpiar la imagen de la esposa de Sánchez

Tiene guasa.

‘El País‘, callado desde que estalló todo el escándalo de Begoña Gómez, salga ahora con toda la artillería para contrarrestar las críticas contra la mujer del presidente y sus turbias relaciones empresariales.

El diario dirigido por Pepa Bueno sale este 15 de abril de 2024 con dos páginas de rica tipografía donde intenta demostrar a toda costa que esposa del dirigente del PSOE no ha cometido ningún tipo de irregularidad o de ilegalidad.

Para apoyar la tesis de ‘El País’, silente durante estos últimos meses, se recurre a la opinión de expertos jurídicos que, a lo sumo, coinciden en decir que solo puede haber un problema de imagen por mor del parentesco de Begoña Gómez:

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, apuntó que:

Lo mejor es no firmar bajo ningún concepto. Ha habido un error involuntario. ¿Abandonar el cargo? Creo que este tipo de actividades no me parecen un tipo de actividades que generen graves conflictos de intereses. Sí creo que sería bueno que Gómez se protegiese más en este momento y tuviese mucho cuidado porque las posibilidades de crítica podrán ser muy elevadas.

Elisa de la Nuez, abogada del Estado:

Luego están las influencias que se puedan ejercer al margen, pero está claro que no hay caso. Las cartas de apoyo a un empresario firmadas por Begoña Gómez es imprudente, pero no porque sea ilegal, sino porque tienes una posición relevante y se puede interpretar de otra manera. Las cartas de interés son muy habituales y no suelen tener relevancia. Desde el punto de vista jurídico no hay caso, pero sí desde la imagen. No ha sido buena idea.