Javier Lambán (PSOE) se desata contra Pedro Sánchez y cuenta cuándo comenzó su política de desvaríos

Javier Lambán (PSOE) lo cuenta todo.

El expresidente de Aragón, en una larga entrevista en ‘El Mundo‘ a cuenta del libro que acaba de publicar, ‘Una emoción política’, deja claro que, a pesar de haber tenido buena sintonía con Pedro Sánchez, no está por la labor de hacerle la ola al inquilino de La Moncloa:

Subraya que todo salta por los aires en las elecciones generales de 2015:

Ocurre que en 2015 el esquema político de la Transición salta por los aires: los dos partidos de gobierno se quedan muy lejos de los resultados de antaño y los extremos empiezan a ser determinantes, con el condicionamiento de partidos que no creen en España. Yo entonces me mantengo fiel a mis principios tradicionales, que Sánchez había defendido, y absolutamente contrario a los atisbos de plurinacionalidad que dan por buenos los pactos con Esquerra o EH Bildu. He entendido siempre que el socialismo y nacionalismo son agua y aceite. El socialismo no vino a la historia a asociarse con el nacionalismo, sino a combatirlo con todas sus fuerzas. Y eso ha significado que en mi partido haya tenido controversias serias. Ahora bien, reclamo mi derecho a estar en minoría. Un partido que no respete a las minorías no es el partido al que yo me afilié en el año 83.