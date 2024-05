Óscar Puente se lleva el Premio Limón y perpetra su pataleta más ácida contra Ayuso y su asesor

El ministro de Transportes está que se sube por las paredes.

A Óscar Puente no le hizo ninguna gracia haber sido galardonado con el Premio Limón, un ‘reconocimiento’ entregado por la Peña Periodística Primera Plana.

El exalcalde socialista de Valladolid, por cuestiones de agenda, no pudo acudir a recoger el galardón, pero sí mandó un vídeo para ‘agradecer’ su concesión:

Buenas noches a todos. Me hubiera gustado recibir en persona este inmerecido premio Limón, pero compromisos de agenda me impiden estar hoy presente en esta gala. Les puedo asegurar que ocupará un lugar preferente en la vitrina que reservo a los galardones que recibo y que por fin voy a poder inaugurar.

Prosiguió centrando la cuestión a la que él quería llegar:

Para, por supuesto, acabar metiendo en el ajo de su diatriba a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y a su asesor, Miguel Ángel Rodríguez:

Sinceramente, no entiendo que algunas personas que dicen que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón. Conozco a algún asesor, de hecho, que también sufre con los limones, aunque no por ello deje de añadirlos a sus ocho gin tonics diarios. En cualquier caso, cuando los periódicos, los periodistas de Primera Plana, se decidan a instaurar el Premio Macedonia, que como todo el mundo sabe es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata. Para nuestras abuelas, el limón tenía propiedades pedagógicas.