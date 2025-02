Ábalos lanza una advertencia que hace temblar a Sánchez: «El caso va a seguir escalando»

José Luis Ábalos larga antes de hacerlo en el Tribunal Supremo.

A poco menos de 24 horas de su comparecencia en el Alto Tribunal, este 19 de febrero de 2025 el exministro de Transportes se despacha a gusto en una larga entrevista concedida al diario ‘El Mundo‘.

Está convencido de que el llamado ‘caso Koldo/PSOE‘ no solo se va a quedar en él:

Preguntado sobre si Cerdán puede acabar no solo señalado, sino también pringado, Ábalos aseveró que a él le preocupa que la relación personal no se pierda:

Yo la única responsabilidad que quiero que asuma Cerdán es en la relación humana, que no la pierda. Que la empatía no se pierda. No quiero prejuzgar nada. Yo estoy claramente situando esto como parte de una operación política. Sé qué personajes han intervenido. Si esto va para adelante, pues habrá que ir llamándolos, lógicamente. Esto va a costar mucho, pero yo confío en que algún día se verá todo.

Aseguró que tampoco tiene contacto con Sánchez, pero rechaza contestar si se ha sentido decepcionado por el presidente del Gobierno:

No he tenido contacto con él. Es que yo en este terreno no entro. Supongo que él también dirá que le he decepcionado. Lo han dicho varios. Pero, hombre, antes de decepcionar siempre queda la posibilidad de que te pregunten, ¿no? Si en algo no he decepcionado yo es en tener una lealtad que nadie entiende. A pesar de lo que he tenido que soportar de algunos portavoces del partido, básicamente gente meritoria y atrevida que sabe poco de la historia.