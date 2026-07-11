Javier Chicote, jefe de investigación de ABC, sale del periódico 15 días después del anuncio del fichaje de Ketty Garat

La salida de Javier Chicote del diario ABC tras más de 14 años, a las dos semanas del explosivo fichaje de Ketty Garat, abre muchas incógnitas.

¿Demasiados gallos en el mismo corral?

Lo que está claro es que no es un problema de pasta… el periódico tiene dinero para pagar a ambos periodistas.

Este movimiento no solo reconfigura el poder editorial, sino que también abre puertas a un nuevo enfoque en la cobertura política.

Chicote, conocido por su exhaustiva labor como jefe de Investigación y su especialización en temas de corrupción política, deja una huella notable.

La salida plantea interrogantes sobre su futuro, ya que se despide de una casa que ha sido vital para su carrera.

Al mismo tiempo, Ketty Garat -atacada de forma sucia por la Brunete Pedrete Periodística e inasequible al desaliento- se une a ABC con un perfil que promete revitalizar la línea editorial, centrándose en tramas de gran impacto.

Es ella la que levanto, contra viento y marea y en solitario, el caso Ábalos.

Vosotros sois muy jóvenes y no recordáis a Risto Mejide burlándose de Ketty Garat por sus primicias sobre el corrupto PSOE: "Vamos a enviarte, por todas esas insinuaciones no probadas, una cesta de Navidad" Quedó probado quién es el periodista de los dos.pic.twitter.com/QX7aRi9PeK — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 22, 2026

Un relevo simbólico en el área de investigación

Javier Chicote ha simbolizado la figura del reportero analítico, afianzando su credibilidad en los medios gracias a su metodología rigurosa. Su papel ha sido fundamental en la narración de grandes escándalos políticos, situación que requería no solo dedicación, sino una alineación cuidadosa con las fuentes y la gestión delicada de la información.

Por otro lado, Ketty Garat proviene de The Objective, donde ha destacado por su enfoque incisivo y su capacidad para comunicar historias complejas. Su llegada a ABC representa una apuesta por un periodismo más combativo y directo, contrastando con la trayectoria mesurada de Chicote. La coincidencia entre ambas salidas ha generado especulación sobre la dinámica interna y los posibles ajustes que se harán en el futuro.

Dos perfiles fuertes para un mismo espacio

Para examinar las implicaciones de este cambio, es útil contrastar a ambos periodistas:

Javier Chicote

Especializado en corrupción política.

Profundo conocimiento de la estructura interna de ABC .

. Presencia habitual en medios audiovisuales, con un enfoque centrado en datos.

Ketty Garat

Experiencia profunda en tramas político-judiciales.

Estilo más directo, considerado provocador por algunos.

Presencia creciente en redes sociales, con un libro best-seller lanzado sobre élites políticas.

Ambos perfiles ofrecen fortalezas únicas, pero también nace la cuestión de si ABC puede sostener dos voces tan fuertes sin que se vulneren sus identidades individuales. Este movimiento, más que económico, sugiere una reorientación hacia un periodismo con mayor resonancia popular, aprovechando el crecimiento de las plataformas digitales.

La ascensión de Ketty Garat y el contexto de su libro

La carrera de Ketty Garat continúa en ascenso. Su paso por The Objective la convirtió en una figura influyente en el análisis político. Su libro reciente, que examina la interacción entre medios y poder, ha añadido a su reputación como voz crítica del sistema político actual. Este texto destaca la presión mediática que enfrenta y cómo estas dinámicas influyen en el relato político, aspectos que resuenan con la línea editorial que ABC busca reforzar.

Garat no solo representa una figura que investiga, sino también una que desea ofrecer un relato más narrativo, ampliando el contexto en el que el público consume la política hoy en día. Su habilidad para conectar con audiencias en formatos innovadores es otro punto a favor en un entorno mediático cambiante.

¿Cambio de línea en ABC o ajuste interno?

Este cambio plantea preguntas sobre el futuro de la línea editorial del diario. Aunque no se han presentado nuevas directrices oficiales, hay varios vectores que merecen atención:

Reordenación de protagonismos

Chicote deja vacío un espacio que Garat busca ocupar, transformándose en la nueva referente en investigaciones políticas. Adaptación al ecosistema digital

La necesidad de ABC de adaptarse a un mundo mediático más fluido requiere voces que sepan interactuar con el público en múltiples plataformas. Competencia con otros medios

Ante el aumento de medios conservadores que han fortalecido sus posiciones, ABC busca una voz distintiva que atraiga a los lectores desencantados.

La salida de Chicote no parece un cierre sino más bien un capítulo abierto a nuevas oportunidades, donde su perfil podría encontrar terreno fértil en otros medios o plataformas digitales.

Tabla de movimientos recientes en ABC

Periodista Medio de origen Movimiento reciente Área principal Ketty Garat The Objective Fichaje por ABC Política e investigación Javier Chicote ABC Salida tras más de 14 años Investigación

Esta serie de cambios parece indicar un rediseño estratégico en un momento crucial para ABC, reafirmando su compromiso con el periodismo de calidad mientras navega las complejidades del panorama informativo actual.

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