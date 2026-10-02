Qué periódicos lee la inteligencia artificial: el ranking de los medios que más citan ChatGPT y Google

Cada vez más gente pregunta a ChatGPT o a la inteligencia artificial de Google antes de comprar algo, contratar un servicio o elegir un hotel. Esas respuestas citan fuentes, y una parte de esas fuentes son medios de comunicación. ¿Cuáles? Un estudio de Growwer ha ordenado los 125 medios que más aparecen en las respuestas de la IA en España.

El análisis recoge 23.466 respuestas de cuatro motores (ChatGPT, Google AI Mode, Google AI Overviews y Perplexity) a las preguntas de compra que siguen 42 marcas de salud, legal y finanzas, retail, industria, viajes, tecnología, educación y automoción, entre julio y septiembre de 2026. En total, 190 medios de comunicación aparecen citados al menos una vez.

Los diez primeros

El ranking ordena los medios por el número de marcas en cuyas respuestas aparecen. Los diez primeros son El País (38 de 42 marcas), Cadena SER (23), AS (21), El Español (20), La Vanguardia (18), Europa Press (14), El Confidencial (14), 20minutos (13), OKDIARIO (13) e Interempresas (12), el primer medio sectorial de la lista.

Solo tres medios aparecen para la mitad de las marcas o más. A partir de ahí, la presencia se reparte entre muchas cabeceras con un peso parecido.

Cada motor, sus medios

La gran conclusión del estudio es que no hay una sola lista. ChatGPT concentra sus citas a prensa en El País, Vogue, La Vanguardia, AS y Cadena SER. Google AI Mode prefiere La Vanguardia, elEconomista y Mujerhoy. AI Overviews cita sobre todo La Vanguardia, elEconomista y ABC. Y Perplexity se va a las revistas: Elle y Cosmopolitan encabezan su lista, por delante de El País.

Las diferencias son grandes. El 99,3 % de las citas a la Cadena SER vienen de ChatGPT, mientras que el 86,8 % de las citas a elEconomista vienen de Google. Los medios de PRISA Media, que tiene un acuerdo de contenidos con OpenAI desde 2024, suman el 28,5 % de las citas de ChatGPT a prensa y solo el 4,1 % de las de Google AI Mode.

Más revistas que periódicos generalistas

Por tipo de medio, la prensa especializada y las revistas se llevan el 48,5 % de las citas a medios, frente al 36,3 % de los generalistas nacionales, el 7,6 % de los internacionales, el 4,6 % de los económicos y el 3 % de los regionales. Cuando la pregunta es de compra, la IA busca a quien sabe del tema: Vogue, Glamour, Motor.es o Interempresas están entre los medios más citados.

La prensa, el 4 % de la respuesta

El estudio también pone en contexto el peso de los medios: de las 167.818 citas a fuentes externas, solo el 4 % va a prensa. La mayor parte de lo que cita la IA son webs de empresas, directorios, redes sociales y organismos públicos. En retail la prensa llega al 7,7 % de las citas; en industria se queda en el 1,3 %.

Para las marcas, la lectura es doble: salir en prensa ayuda a que la IA las mencione, pero importa en qué medios, porque cada motor tiene los suyos, y no sustituye a tener una web propia bien posicionada.

El ranking completo, los datos descargables y la metodología están en el estudio de los medios que más cita la IA en España, publicado por Growwer.

Sobre el estudio. Datos de Mencoro, plataforma de seguimiento de marcas en IA del mismo grupo que Growwer: respuestas de ChatGPT con búsqueda web, Google AI Mode, Google AI Overviews y Perplexity a las preguntas de compra de 42 marcas con mercado en España, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026. Las marcas no se publican.