Así es el anuncio de Gillette que cabrea a muchos hombres

Estamos llegando a unos límites que rozan lo ridículo. Un anuncio de la marca Gillette concebido para apoyar al movimiento #MeToo y llamar a los hombres a cambiar su comportamiento de "masculinidad tóxica" ha desencadenado una acalorada polémica en las redes sociales, lo que demuestra una vez más la polarización de este movimiento, según elperiodico.

Con el telón de fondo de imágenes de acoso o brutalidad, este ‘spot' de la marca del gigante Procter and Gamble no muestra ninguna maquinilla de afeitar, sino que invita a los hombres a cuestionar y cambiar su comportamiento para poner fin a una cultura de "masculinidad tóxica", transformando en una pregunta el eslogan que la marca lleva utilizando 30 años: "¿Es esto lo mejor que un hombre puede conseguir?". Al final, tras unas imágenes de violencia entre chavales, una voz en 'off' dice: "Los niños que miran hoy son los hombres de mañana".

Comunicación valiente

La emisión del anuncio, que dura poco menos de dos minutos, a través de las redes sociales y YouTube desde el domingo le ha valido a Gillette -empresa que factura unos 6.000 millones de euros anuales-- el elogio de quienes lo han visto. Consideran que es un ejemplo de comunicación "valiente". Incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia le rindió homenaje en un tuit este martes por la mañana.

Pero, al igual que el movimiento #MeToo, que durante 15 meses ha alimentado la polarización del debate político estadounidense, el mensaje de Gillette también ha sido vilipendiado por muchos hombres, que se sienten insultados, hasta el extremo de manifestar que repudian la marca para siempre. En YouTube, el vídeo fue acumula 86.000 ‘me gusta's contra 350.000 pulgares abajo de disgusto. El diario ultraconservador The New American ha criticado el mensaje porque, en su opinión, se basa en "suposiciones falsas".

La defensa de Gillette

El director de la marca Gillette para América del Norte, Pankaj Bhalla, también es objetivo de las críticas. A la vista de estas reacciones, Gillette se ha defendido. "Esta discusión es importante y como empresa que alienta a los hombres a estar en la cima, nos sentimos obligados a hablar y reaccionar", dice Bhalla en un comunicado. "Hemos analizado de manera realista lo que está sucediendo en estos tiempos y nuestro objetivo es inspirar un cambio", dijo.

Gillette también afirma que el anuncio se hizo después de realizar una encuesta para detectar actitudes consideradas como las más positivas para los hombres. Y que fue acompañado por un programa de un millón de dólares al año durante tres años para apoyar a las asociaciones que trabajan para mejorar el comportamiento de los hombres.