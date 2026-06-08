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Por qué el stand vuelve a ser el centro de la estrategia comercial

Por qué el stand vuelve a ser el centro de la estrategia comercial
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La digitalización ha transformado las estrategias de marketing y ventas de las empresas. Las reuniones virtuales, los eventos online y las campañas digitales pasaron de ser acciones esporádicas a la principal herramienta para conectar con clientes y generar oportunidades de negocio, especialmente entre los años 2020 y 2023. En cambio, asistimos ahora a un cambio de rumbo. Tras este periodo marcado por la distancia y la comunicación virtual, las marcas están redescubriendo el valor de las experiencias presenciales. Un escenario antes vivido donde el stand ferial vuelve a ocupar un lugar protagonista dentro de la estrategia comercial.

Es el conocido marketing experiencial, que se nutre de cada un selecto grupo de empresas especializadas y que tienen a tarsdesign.com como la principal referencia en España. Los consumidores actuales buscan algo más que información sobre productos o servicios; quieren vivir experiencias memorables, interactuar directamente con las marcas y establecer conexiones emocionales que refuercen la confianza. Ninguna acción digital puede sustituir completamente el impacto de la presencia.

Retorno a las ferias

Las ferias profesionales se han recuperado como espacios estratégicos para generar negocio, fortalecer relaciones comerciales y aumentar la visibilidad de marca. Un stand bien diseñado permite crear un entorno donde la empresa puede transmitir sus valores, presentar novedades y captar la atención de potenciales clientes de forma inmediata. Ofrece, además, la posibilidad de obtener una feedback directo así como de identificar nuevas necesidades del mercado y cerrar acuerdos comerciales en un entorno muy favorable para ello.

Cada vez más empresas entienden que la combinación entre marketing digital y presencia física mejora los resultados. Mientras las herramientas online facilitan la captación y segmentación de audiencias, el stand ferial es el punto de contacto directo que construye relaciones más sólidas y duraderas. Esta integración de canales permite maximizar el retorno de la inversión y generar una experiencia de cliente mucho más completa.

Citas con mucho nombre

España es un buen ejemplo de la recuperación y crecimiento de las grandes ferias profesionales. Eventos como FITUR en Madrid, referente internacional del sector turístico; Mobile World Congress en Barcelona, uno de los encuentros tecnológicos más importantes del mundo; o la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) en Zaragoza, son modelos que reúnen cada año a miles de expositores y visitantes. No se han visto afectados por la digitalización y siguen representando oportunidades únicas para establecer contactos de calidad y posicionarse frente a la competencia.

El diseño del stand también ha evolucionado para responder a las nuevas expectativas del público. Hoy en día se apuesta por espacios interactivos, tecnologías inmersivas, pantallas digitales, demostraciones en vivo y propuestas sostenibles que generan una experiencia diferencial. El objetivo pasa de exponer productos a crear un entorno que invite a participar.

Las empresas necesitan diferenciarse y generar vínculos auténticos con sus clientes. En este contexto, el stand ferial pasa de ser un simple soporte expositivo a convertirse en una herramienta estratégica de marketing experiencial. Su capacidad para combinar visibilidad, interacción y generación de negocio lo posiciona nuevamente como uno de los activos más valiosos dentro de cualquier estrategia comercial.

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Autor

Manuel Trujillo

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