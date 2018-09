Carlos Herrera sin piedad contra Delgado: "Si lo de maricón lo hubiera dicho Cospedal, las feminoides le montan una intifada en Chueca"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado haber llamado "maricón" a su ahora compañero en el Gobierno, Fernando Grande-Marlaska, a pesar de que se le escucha claramente utilizar esa palabra en un momento de la comida celebrada en 2009 en la que participaron ella, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, junto con Baltasar Garzón, el comisario en prisión José Villarejo y otros miembros de la cúpula policial.

En la grabación de aquel encuentro, difundida por el diario digital Moncloa.com, se puede escuchar este diálogo:

Tras la intervención de Delgado, fuentes de Justicia han indicado que la ministra no ha querido negar que la expresión "maricón" se refiriera al hoy ministro. Lo que ha querido es indicar que la palabra fue "un insulto fuera de contexto" que no se empleó como "expresión homófoba referida a su condición sexual".

Todo este saineteha sido un festín para Carlos Herrera que ha dejado un editorial demoledor a las 8 h en COPE:

"El problema es negar las evidencias que dice 'no, no y no' y al decir sí, sí, y sí"

"Es una ministra de la que no se sabe cuando dice la verdad, y ese es el problema. El comentario que hizo retrata a esta señora que es una sectaria de tomo y lomo pero que esté tranquilo porque pertenecer a la izquierda le da superioridad moral para no ser crucificada. "Si lo de maricón lo hubiera dicho Soraya o Cospedal, las feminoides le montan una intifada en Chueca. Pero estas están calladas como puertas".