Carlos Herrera manda a la hoguera a la dictadora Carmen Calvo: "Solo le falta la peluca amarilla de Trump"

Carlos Herrera sacude de lo lindo este 28 de septiembre de 2018 a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, por proponer una especie de ley mordaza que controle a los medios que dan informaciones que no le convienen al Gobierno.

Lo cierto es que esta presente semana, desde el 24 de septiembre de 2018, al Ejecutivo no le ha salido una a derechas, especialmente con la famosa grabación de Villarejo en la que se escucha a la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, referirse al juez Fernando Grande-Marlaska como "maricón" y a final de este el 27 de septiembre de 2018 estallar el caso de la sociedad interpuesta de Pedro Duque para eludir el pago de unos impuestos referidos a su casa de lujo.

Señalaba Herrera que:

De todo esto no tiene la culpa la prensa como ayer sugería Carmen Calvo, que es la que faltaba para la comedia proponiendo regular... Regular los medios para evitar las mentiras de los medios. Regulaciones extraordinarias con los medios de comunicación no son aconsejables. Con los medios de comunicación que, efectivamente, se exceden, tienen que cumplir ante la jurisprudencia del Supremo, ante lo que marca la Constitución y ante lo que dictaminan los tribunales. Ahí están los tribunales.

El de 'Herrera en COPE' realizaba una más que acertada comparación:

Las censuras previas, que es lo que de una manera más o menos fina vino a sugerir Carmen Calvo, oiga, no funcionan. No puedes decir lo mismo que Trump. Los medios critican y controlan a los gobiernos. No es al revés. No son los gobiernos quienes controlan a los medios. Carmen Calvo no tuvo su mejor día y sólo le faltó ponerse la peluca amarilla de Donald Trump.