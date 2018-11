EGM/ Las notas de la última oleada de 2018: ¿quiénes se han ganado unas felices Navidades y cuáles han sido los grandes derrotados?

Aunque la 'cocina' de las radios ha tenido trabajo durante esta oleada, la última, del año 2018, las cosas no han ido tan bien para todo el mundo.

El primer EGM de la temporada 2018/2019 deja triunfadores, derrotados y a casi nadie indiferente, aunque habrá que esperar a la evolución del resto de la temporada para conocer tendencias más concretas.--EGM / Los cambios de Rosa María Mateo hunden a RNE y la emisora de Losantos marca récord histórico--.

TRIUNFADORES

-Daniel Gavela: El 'regreso' de Daniel Gavela a la que fue su casa, la Cadena SER, como director general de la emisora de PRISA se ha notado.

En contra de lo que muchos pensaban, Gavela decidió apostar por la continuidad y hacer cambios internos pero no de cara a la galería. La mayor sorpresa llegó al mantener la confianza en Pepa Bueno que no estaba logrando grandes datos en los últimos estudios al frente de 'Hoy por hoy'.

La SER vuelve a superar con mucha holgura los cuatro millones de oyentes y crece en casi todos sus programas principales, lo que le permite ampliar la distancia con todos sus competidores.--Carlos Herrera: "El EGM está anticuado, pero Prisa siempre ha maniobrado para no crear un sistema de medición paralelo"--

-esRadio: El cambio de gobierno, tras la moción de censura de Pedro Sánchez, apoyado por partidos independentistas, a Mariano Rajoy, parece haber sentado bien a Federico Jiménez Losantos y su grupo, que se sitúan por primera vez por encima de los 500.000 oyentes y es la radio nacional que más crece (+13,7%).--El EGM llama a mi puerta: por qué las encuestas que determinan la audiencia de los medios son un pufo --

-De la Morena: Dentro de un EGM de bajada en Onda Cero, José Ramón de la Morena salva los muebles para los suyos en esta oleada, lo que no era fácil.

Su programa, 'El Transistor', crece levemente pero si bien este dato concreto no es para tirar cohetes sí lo es algo más sus registros globales.--José Ramón de la Morena: "Sería un perfecto imbécil si me fuera mal y dijera que ahora no creo en el EGM"--

Y es que el de Brunete ha crecido por quinta oleada consecutiva y es el programa deportivo que más crece en 2018 con 46.000 oyentes más.

Aunque habrá quien piense que las expectativas de su fichaje eran mayores a nadie se le escapa que son ya demasiadas subidas seguidas como para pensar que la tendencia de su espacio es claramente alcista. Ya veremos dónde está su techo.

DERROTADOS

-Rosa María Mateo y RNE: Radio Nacional sigue desnortada. Los llamados cambios para algunos -para otros son, directamente, purgas- no hacen más que confundir a la audiencia y en algunos casos, una manera de protestar con su huída por las indisimuladas decisiones de Mateo en términos ideológicos.

Las mañanas empeoran, las tardes no digamos y las noches tampoco remontan. Aunque la administradora única dice en sus comparecencias que la audiencia no es lo que más le preocupa a ella, no es de recibo que un ente con los medios y la cobertura como TVE y RNE se conforme con la cuarta plaza. Carbón, por tanto, para la mencionada Mateo y Paloma Zuriaga, la nueva directora.

-Juan Ramón Lucas: Mal estreno de Juan Ramón Lucas en 'La Brújula', su nuevo destino tras haber optado la casa por confiarle a su ex compañero Alsina toda la responsabilidad en 'Más de Uno'.

Lucas, en su primer examen, empeora de momento a David Del Cura, su antecesor, y la cadena ha tenido que esconder su mal dato recordando que es el informativo nocturno que más crece en 2018, aunque gran parte de ese registro habría que adjudicárselo en todo caso a Del Cura, que es el que subió en las dos oleadas anteriores.

En todo caso los cambios suelen necesitar tiempo pero no es menos cierto que el dato es aún peor porque otro debutante en la franja, Ángel Expósito, sube en 'La Linterna' de COPE, aunque con más tiempo de programa.

-Cataluña Radio: La comunicadora más afín al independentismo en Cataluña, Mónica Terribas, y su emisora, la pública catalana, no han tenido un buen EGM. Existe un dato demoledor. Su principal competidor en esta comunidad autónoma. Jordi Basté, tiene él solo (El món a Rac1, 644.000 oyentes) más oyentes que toda Cataluña Radio (642.000 oyentes).