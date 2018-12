Pedrojota le pide a Rivera que no pacte con VOX y Losantos se le echa al cuello: "Tú te crees que diriges Ciudadanos"

VOX ha mostrado su satisfacción por los resultados en las elecciones andaluzas. La formación ha obtenido 12 escaños protagonizando la gran sorpresa de la jornada. La derecha llega para quedarse a las instituciones.

Y se suponía que en los medios de la derecha todos iban a dar por supuesto el acuerdo del tripartito. Bueno, todos no: el director de El Español, Pedrojota Ramírez, ha dicho en los micrófonos de esRadio que no quiere saber nada de un pacto de Ciudadanos con VOX "porque representan posiciones completamente distintas"

Pedrojota: Las posiciones de VOX en relación al modelo autonómico o los derechos de la mujer tienen muy poco que ver con las de Ciudadanos.

Losantos: ¿Y las del PSOE tenían que ver cuando pactaron con ellos?

Pedrojota: Si PP y C's llegan a un acuerdo de investidura, un gobierno paritario...

Losantos: Tú lo que quieres es un gobierno con el apoyo del PSOE a cambio de no tocar nada...

Pedrojota: No, no, no...

Losantos: ¿No te vas a creer que el peligro es VOX y no Podemos y el separatismo?

Pedrojota: Déjame tener mi propia opinión. VOX es una anomalía como Le Pen o Salvini en Italia...

Losantos: ¡No, Pedro. De la misma manera, no! A mí esta igualación en lo que todo lo que molesta a la derecha blandita es extrema derecha y fascismo y es lo mismo Trump, Salvini que Ortega Lara, pues no. Porque en España hay un golpe de Estado

Pedrojota: Yo creo conocer el proyecto y a la gente de Ciudadanos...

Losantos: Es más, crees dirigir Ciudadanos.

Pedrojota: No, Federico. Esas fantasías se me han curado hace tiempo.