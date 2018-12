Los oyentes de COPE se hartan de que los tertulianos blanditos de Carlos Herrera digan que VOX es "el coco"

Mal día para los tertulianos de 'Herrera en COPE'. Carmelo Encinas, Jorge Bustos y Gloria Lomana se han declarado apesadumbrados por lo bien que le han marchado las cosas a VOX en las elecciones andaluzas, avisando a los incautos oyentes que lo que viene es el "coco": "Lees su programa y te acojonas", aseguraba Encinas.--La ministra Delgado dice que proetarras y golpistas son constitucionales, "pero VOX no"--

Patéticos hoy en la Cope Gloria Lomana, Encinas, Bustos y Herrera criticando a VOX sin aportar ni un punto de su programa salvo trazos gruesos y mantras. Claro que, el programa de Herrera no es La Clave.

Para el tertuliano, una de las cosas que más hay que temer de VOX es su marcado carácter antieuropeísta. Carlos Herrera le ha recordado que lo son más "los de Podemos", pero Encinas insistía.--José Manuel Soto ajusta cuentas en la misma cara de Susanna Griso: "Los medios habéis ninguneado a VOX"--

Gloria Lomana acaba de decir en Herrera en Cope "Que no voten a VOX" Menuda arrogante.

Entonces queda claro que Carmelo Encinas no se leyó un programa electoral en su vida, porque decir que el de @vox_es "acojona", con la de burradas que yo he leído en otros programas electorales, evidencia el nulo amor por la lectura de panfletos que tiene este tertuliano.

He escuchado el discurso de Carmelo Encinas, acusando a VOX de que va a impedir a la Cruz Roja, atender a los necesitados.

MISERABLE!!!!!

Si no rectifica este individuo, no cuenten conmigo como oyente.