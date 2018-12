Angels Barceló se desmarca del grito de guerra de la SER contra VOX y dispara contra Pedro Sánchez

Desde el PSOE ha sido desbancado de Andalucía, todo ha sido cadena de llantos y lamentos tertulianeros por la aparición de Vox. Desde todos lados.

También desde la COPE donde este 5 de diciembre de 2018 Carmelo Encinas calificaba sin tapujos al programa de Vox como 'abyecto' siguiendo la línea argumental de Carles Francino en la SER el lunes asegurando que se sentía como en una pesadilla por los escaños obtenidos por Santi Abascal.

De esa línea se ha distanciado Angels Barceló, la conductora de ‘Hora 25' en la Cadena SER. Aunque Barceló ha protestado por la irrupción etiquetándole con el poco original estigma de la ‘ultraderecha':

"Ultraderecha que el PP insiste en blanquear. No le produce ningún rubor y está dispuesto a concederles consejerías. ¡Esperemos que no sea la consejería de Igualdad!"

Pero por encima del linchamiento a Vox, Barceló ha dedicado tanto el editorial del 3 y 4 de diciembre de 2018 a centrar su crítica en el PSOE, al que acusa, precisamente, de no estar siendo capaz de hacer autocrítica.

En la noche del 4 de diciembre de 2018 echó en cara a Pedro Sánchez y a Susana Díaz de haber estado haciendo ‘microteatros' y no haber buscado integración por el hecho de que Díaz no incluyera a ‘pedristas' en su equipo, y Sánchez no hiciera lo propio con ‘susanistas'.

Pero además, Angels Barceló parecía tener una crítica más contra Pedro Sánchez: que concediera su primera entrevista tras las elecciones a Pedro Piqueras en Mediaset en lugar de una rueda de prensa conjunta:

"El secretario general y presidente ha esperado 48 horas para hablar de la crisis del partido. Pedro Sánchez ha mantenido el silencio sólo roto por una entrevista esta noche en una televisión privada [a Pedro Piqueras en Mediaset]. Ni siquiera ha considerado el asunto lo suficientemente relevante como para comparecer inmediatamente en público y someterse a las preguntas de todos los periodistas. Me cuesta creer que en otra democracia europea su primer ministro permaneciera en silencio ante la irrupción de la ultraderecha".

Es loable la defensa de Barceló de las ruedas de prensa. Queda la duda de si mantendría esa misma actitud si la primera entrevista en vez de ser a Mediaset hubiera sido a la SER.

Es extraño que haga esa crítica el mismo día en que El País, medio con el que algo tiene que ver la SER, publica precisamente una entrevista a Pedro Sánchez, aunque Barceló se limite a hablar de "una televisión privada" y no hable de "el periódico privado" que también lo ha hecho.

En todo caso las buenas relaciones de Sánchez con Mediaset quedaron claras con los fichajes de Miguel Ángel Oliver, Maxim Huerta y el frustrado intento de fichar a Jesús Calleja.