Javier Ortega se merienda a Barceló (Cadena SER) por tacharle de machista: "No interesa saber que mueran hombres a manos de mujeres"

Desde Periodista Digital se había señalizado la extraña peculiaridad de que ‘Hora 25' fuera uno de los programas progresistas donde no se centraron sus programas posteriores a las elecciones andaluzas en vapulear a Vox.

La respuesta a esta actitud del programa de Àngels Barceló quedó evidenciada la noche del 5 al 6 de diciembre de 2018, cuando el programa nocturno de la Cadena SER entrevistó a Javier Ortega Smith, el Secretario General de Vox (aunque alguno de los tertulianos de Barceló parecía no tener muy claro el tema de los cargos de la persona que estaba entrevistando).

Parece, por tanto, lógica que si tenían una entrevista pedida al líder del Vox, se abstuvieran de lanzar grandes insultos contra la formación para que no actuaran como hicieron con el programa ‘Salvados' al que rechazaron conceder entrevistas después de que Jordi Évole hiciera un llamamiento a todos los partidos a referirse a Vox como ‘fascistas'.

La entrevista de Àngels Barceló a Ortega Smith se celebró sin problemas y fue, como era de esperar, una entrevista tensa, llena de preguntas a cuchillo. Era lógico, entre otras cosas porque buena parte de los oyentes de la SER no le perdonarían a Barceló que no hubiera sacado todas las dentelladas posibles contra él "número 2" de Vox.

ESCUCHE LA ENTREVISTA COMPLETA

Es razonable y comprensible igual que en los inicios de la ascensión de Podemos, allá por 2014, Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero aparecían por Intereconomía o Trece. Aunque es verdad que los podemitas luego tenían el calor de los programas-cuna que Mediaset (Las Mañanas de Cuatro) y Atresmedia (La Sexta Noche) les ponían con niñera incluida, como era Iñaki López o el insuperable en esa tarea Jesús Cintora, y con los que Vox no cuenta.



Pero si la visceralidad de Àngels Barceló contra Ortega Smith es algo que entra dentro del derecho de cada medio con su línea editorial, lo que no entra dentro de él es la manipulación infame. Y eso no fue obra de Angels Barceló ni de sus tertulianos, sino del genio que titula los vídeos del canal de Youtube de la Cadena SER, que ha cometido la vergüenza de titular la pieza como que "Vox niega la violencia machista". ¿Cabe mayor generación de odio que asegurar que un partido niega la violencia contralas mujeres?

Barceló dedicó un gran espacio a debatir con Ortega Smith sobre ese tema. ¿Alguien tras leer la transcripción de ese apartado puede decir que Javier Ortega Smith negó la existencia de violencia machista?

• Barceló - En favor de la libertad de las mujeres no están ustedes...

• Ortega - Absolutamente. Porque amamos y deseamos que las mujeres tengan libertad no queremos que las mujeres estén sometidas a la dictadura de género. No hay nada más aberrante...

• Barceló - ¿Qué es la ideología de género?

• Ortega - Es la ideología que viene de todos los lobbys internacionales que dicen que hay que dividir a la sociedad entre hombres y mujeres, donde no hubiera igualdad de derechos, donde hubiera leyes que establezcan que haya presunción de inocencia sólo para una parte y la presunción de culpabilidad para la otra, donde la carga de la prueba se ha roto y ya no se mantiene el principio de que quien acusa debe probar y que ha fracasado a la hora de terminar con la lacra con la que quería acabar. La lacra es la violencia contra la mujer, que no se ha reducido.

• Barceló - ¿Y quitando la ley cree que se reducirá?

• Ortega - Nosotros lo que defendemos, que quede claro, es que esa ley ha fracasado, pese haber inyectado millones. Por cierto, viven grandes despachos de abogadas que nosotros denominamos ‘feminazis', para que se nos entienda...

• Barceló - Se les entiende perfectamente.

• Ortega - Nosotros lo que proponemos es la sustitución de las leyes contra la violencia de género por una ley contra la violencia intrafamiliar. Porque para nosotros la violencia no tiene género.

• Barceló - Las que mueren son las mujeres, señor Ortega.

• Ortega - Y los hombres. Ah, ¿Qué cuando muere un hombre no es asesinato?

• Barceló - ...Ustedes lo que proponen es la modificación de la ley.

• Ortega - La sustitución de la ley por una ley contra la violencia intrafamiliar. Tan violento es cuando un hombre, cobardemente, agrede a una mujer, como cuando una mujer, cobardemente, agrede a un hombre.

• Barceló - ¿Usted lo pone en el mismo plano?

• Ortega - Un asesinato a manos de un hombre es tan asesinato como un asesinato a manos de una mujer. Tan asesinato cuando una mujer lesbiana asesina a su pareja lesbiana que cuando un hombre homosexual a su pareja.

• Barceló - Los datos son importantes. 1.000 mujeres muertas al año.

• Ortega - Terrorífico. Tan terrorífico es el asesinato de una persona, como de 2, como de 100. Claro que es terrorífico lo que le ocurre a las mujeres. Pero hay que combatir la violencia en toda su extensión. Y da igual si la violencia es contra una mujer, contra un hombre, contra un niño, de nietos contra abuelo. De hijos contra padres. Hay que combatirlas. Contra la violencia intrafamiliar.

• Barceló - No voy a discutir, pero insisto son 1.000 muertas...

• Ortega -Pues insista, porque yo insisto más. Son 1.000 mujeres que no se ha sido capaz de proteger...

• Barceló - Todavía no ha puesto el dato de los hombres asesinados por sus mujeres para equipararlo.

• Ortega - Eso cuando nuestros diputados lleguen al congreso lo vamos a solicitar. (...) Hay que combatir el crimen, sea del sexo que sea, da igual que sea hombre o mujer.

• Barceló - En el combate del crimen va a encontrar a todo el mundo. En la equiparación no, no se puede poner en el mismo plano.

• Ortega - ¿El qué no se puede poner en el mismo plano? ¿La muerte de una mujer con la muerte de un hombre?

• Barceló - Quiero avanzar, señor Ortega.

• Ortega - Pues para mí es igual de execrable la muerte de una mujer que la muerte de un hombre.