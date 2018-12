El jefe técnico de la emisora municipal de Carmena preside la Academia de la Radio al más puro estilo 'estalinista'

Alarma en el mundo de la radio con la deriva emprendida por la Academia y que preside el controvertido Jorge Álvarez.

El camino en solitario emprendido por el máximo dirigente de la institución vuelve a poner de manifiesto el cisma que se vive en una parte del sector que teóricamente representa de manera oficial a este medio.

En los últimos tiempos se ha producido un éxodo masivo de varios 'académicos', hartos del modus operandi del que hace gala Álvarez.

Sus críticos consideran que, de todas las Academias existentes en este momento, como las del cine, o la televisión, la de la radio es la más antidemocrática.

Argumentan que Álvarez se ha arrogado una representación del sector que no tiene, y preocupa el rumbo que ha tomado la institución en un momento precisamente delicado para la radio.

Porque el medio no deja de perder oyentes, oleada tras oleada del EGM y el desapego de los jóvenes por la radio tradicional es un hecho del que muchos expertos y analistas vienen avisando desde hace tiempo.

Y con ese panorama, la última 'aportación' de Jorge Álvarez ha sido crear un premio que busca al mejor 'Joven Talento de la Radio Web'...con el nombre del propio presidente.

Una muestra de vanidad que amenaza con convertirse en la gota que definitivamente ha colmado el vaso y que ha llevado a sus críticos a poner el grito en el cielo.

FUGA DE SUS NOMBRES MÁS FAMOSOS



La situación, dicen fuentes cercanas a los críticos a Álvarez consultados por PD, es insostenible desde que algunos de los miembros más destacados abandonaron la Academia.

Entienden, nos dicen, que la institución carece de representatividad en el sector en un momento que la radio lo necesita más que nunca.

Lejos quedan aquellos tiempos cuando Álvarez y su equipo, entre los que se encuentran algunos de los hombres que han abandonado el barco, lograron que la UNESCO nombrara un Día Mundial de la Radio tras propuesta de la Academia los días 13 de febrero, comienzo de las emisiones radiofónicas en Naciones Unidas.

Un éxito sin precedentes logrado gracias al trabajo en equipo que parece haber obnubilado a Álvarez que desde entonces se empeñó en imponer sus criterios.

El último desencuentro con Álvarez, actual presidente ejecutivo y fundador de la institución -mérito que nadie le resta- y actual jefe de emisiones de M21, la emisora municipal de Madrid, ha provocado la baja de los pocos nombres que formaban parte de la Academia, profesionales todos ellos de enorme prestigio como Ángeles Afuera, Manolo González, Primitivo Rojas, José María Alfageme, Rafael Revert o José Antonio Pardellas, que por unos u otros motivos han optado por desvincularse, decepcionados con la situación.

Desde entonces, la página web de la Academia, a instancias de su presidente, optó por la supresión de los nombres y las fotografías de los Académicos salientes. Un intento de 'borrar' la presencia que en su día tuvieron en la institución, al más puro estilo Stalin con los purgados durante su etapa en la Unión Soviética.

Uno de ellos es el mencionado Manolo González. Voz e historia viva de la radio, con el que se podría charlar de ella durante horas. A llamada de este diario, González ha hecho gala de una exquisita elegancia, la misma que parece faltarle a su ya ex presidente, pero también de una mezcla de nostalgia y dolor por el rumbo de lo que él llama "nuestra Academia, que la pobre está herida".

González, como decimos, todo un pionero y voz histórica de Los40 Principales, no ha tenido problemas en resaltar las luces iniciales de Álvarez desde que puso en marcha la institución y lo que se ha logrado con el apoyo de todos los que la conformaron.

Este locutor se enteró por terceras personas que el presidente organizó las galas de los últimos años sin contar con ellos, a pesar de continuar formalmente como miembros de la Academia: "A mí nadie me ha dimitido, lo que hay es un vacío de comunicación".

El Día Mundial de la Radio se consigue por su iniciativa y los demás le hemos ayudado. Pero lo pilotó él. Y se creó un Diccionario de la radio.

Tocar la gloria y comenzar la cosa a torcerse: "De la sede de Pozuelo no he vuelto a saber nada. Pero la última etapa no me ha gustado nada por el hecho de celebrar galas en las que yo tanto me había involucrado a nuestras espaldas. Sé que nos ha borrado de la foto y ahora aparece otra que sale él solo".

Cuando fue nombrado jefe técnico de M21, González confiesa algo muy interesante:

Cuando me habla de este tema le advertí que no metiésemos a la Academia en la emisora de Carmena ni mezclásemos cosas, a partir de ahí la comunicación se rompe.

Luis del Olmo continúa siendo el presidente de Honor de la Academia, movido por su amor incondicional por la radio, pero se encuentra tan solo como lo está Álvarez.

UN PRESIDENTE EN ENTREDICHO Y UN PASADO POLÉMICO

Su cuestionable labor como presidente lleva aparejada un pasado no exento de polémicas. La sede de la Academia de la Radio la consiguió en cesión de unos locales en las instalaciones del Complejo 'Mira' de Pozuelo de Alarcón, en la época en la que era alcalde Jesús Sepúlveda (PP) y que fue condenado en junio de 2018 a 14 años y 4 meses de prisión por su vinculación a la trama 'Gürtel', algo que consiguió eludir tras pagar 100.000 euros de fianza.

Aunque se llegó a construir un estudio de radio que bautizó con el nombre 'Luis del Olmo', donde se impartía formación de pago, la prensa local de Pozuelo calificó aquella sede como "fantasmagórica".

En la actualidad es responsable técnico de 'M21 radio', la emisora perteneciente al Ayuntamiento de Madrid.

La oposición criticó entonces que la licitación para el desarrollo de la web de la emisora se llevó a cabo en unos plazos y en un momento "inusuales" para un contrato de esta envergadura. Dotada con 90.000 euros, acaeció en pleno mes de agosto y solo con veinte días de margen.

JORGE ÁLVAREZ 'PASA' DE ATENDER A PERIODISTA DIGITAL

Este medio ha querido ofrecer a Álvarez la oportunidad de expresarse y de poder ofrecer a los lectores su valoración sobre la situación actual de la Academia.

Sin embargo, y a llamada telefónica de PD, lo que nos hemos encontrado ha sido la hostilidad y el rechazo del presidente, que se ha negado a hacer declaraciones sin tan siquiera escuchar las preguntas que este medio tenía pensado efectuarle.

Álvarez se ha escudado en un inminente viaje "de una semana de duración" para no atender la llamada y ha exigido el envío de las preguntas por correo electrónico, una práctica con la que en Periodista Digital no estamos de acuerdo.

Finalmente, ha confesado que "tenía otras cosas que hacer" antes de cortar la comunicación. Una actitud que solo hace cargar más de razón a sus críticos.

LA MUNICIPAL M21, TAMBIÉN EN EN EL OJO DEL HURACÁN

Para más inri, Manuela Carmena ha sido acusada de hinchar el presupuesto de la radio antes de las elecciones.

Televisiones como Antena3, con el programa 'Espejo Público', y periódicos, como 'La Razón', llevan informando de este hecho a lo largo de este 13 de diciembre de 2018.

El PP considera relevante que M21 haya redoblado esfuerzos coincidiendo justo en año electoral, en el que la alcaldesa buscará reeditar su mandato desde su plataforma 'ad hoc' Más Madrid.

Según el diario de Planeta, y pese a que en el acuerdo de prórroga estaba previsto un incremento de apenas un 1%, 'Radio Carmena' como se le conoce popularmente a esta cadena, aumentará finalmente un 25% su presupuesto para este 2019: pasará de 1.208.741 millones a 1.521.837.

