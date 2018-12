Losantos estalla con la última guarrada de Rivera y su marioneta a Vox: "No vais a sacar ni un alcalde"

Puñetazo sobre la mesa de Federico Jiménez Losantos este 14 de diciembre de 2018 ante la última jugarreta de Ciudadanos para intentar arrinconar en Andalucía al partido de Santiago Abascal para que no esté en la Mesa del Parlamento, una guarrada que ya hizo en 2015 con el PP y que en 2016 la Justicia declaró como movimiento contrario a la ley.

Pues bien, tal y como denuncia Losantos en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), Juan Marín, la marioneta de Albert Rivera en Andalucía, quiere perpetrar el mismo movimiento contra Vox. Para el periodista turolense, los efectos de esa jugada van a resultar perniciosos para la formación naranja.

Según el director del programa matinal de esRadio:

¿Quién es Ciudadanos para vetar a Vox? Vamos a ver, ¿qué meritos democráticos tiene Albert Rivera para vetar a Santiago Abascal y a Ortega Lara? ¿Tiene más méritos, se ha jugado más la vida? ¿Ha sufrido más por España y por la libertad? No. Y como no es no y en este caso menos, pues no, Albert, no. No te pongas progre, ni aquí ni en Bruselas contra Vox. Porque Vox, lo mismo que se lleva por delante al PP se llevará por delante a Ciudadanos.

Y le mete el miedo en el cuerpo a Rivera:

Y si no te enteras, porque no te lo dicen o no te quieres enterar, ya te enterarás en mayo, sean o no las generales, que también pueden ser en mayo. No vas a tener un solo alcalde en España si no te lo da Vox y además no lo merecerás y es una pena porque Ciudadanos está haciendo una gran labor en Cataluña.