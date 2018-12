Tremendo golpe bajo de Mariló Montero 'poniéndole los cuernos' a Carlos Herrera con su competidor

Mariló Montero ha roto su silencio este 14 de diciembre de 2018 tras las disculpas de Pablo Iglesias.

Sorprendentemente, Montero ha decidido hablar en la radio...y no precisamente en el programa de su ex marido Carlos Herrera, sino que lo ha hecho con Carlos Alsina, competidor directo del comunicador de COPE

Otro disgusto más para un Herrera que al que el EGM le volvió a negar la aspiración al liderato que él y la cadena se marcaron como objetivo a medio plazo.--El oyente tradicional de COPE no se aclara con Herrera y amenaza con irse con Losantos: avalancha de palos al locutor por aplaudir a Jordi Évole y felicitar a laSexta--

Estas ha sido las declaraciones de Montero desde 'Onda Cero':--Alsina: "Me pareció lógico que tanta gente se fuera con Herrera a la COPE porque en España, quitando el caso de la SER, el oyente es muy del comunicador"--

La comparecencia de Pablo Iglesias fue poco seria. Se escondió entre risas, un bolígrafo y versos. Me parece hilarante y ofensivo Yo no quiero hacer sangre. Esto no es agradable para mí Una disculpa no significa perdón. Con una disculpa no te arrepientes de lo que has hecho y es lo que ha elegido

Nadie o casi nadie salió en mi defensa en un momento en el que el #Metoo estaba en efervescencia

Mariló Montero ha optado por contestar así a Iglesias, que ayer 13 de diciembre de 2018 le pidió disculpas por sus censurables palabras machistas de hace tres años, en el programa de Carlos Alsina

El secretario general de Podemos aseguró en un chat privado de Telegram que "azotaría" a la aludida "hasta que sangrase". En esta ocasión, quiso rectificar de esta manera:

Siento mucha vergüenza de haber hecho en un mensaje de Telegram privado una broma machista imperdonable. A veces he hecho comentarios que cuando lees después dices: es impresentable. Ahí lo que uno puede hacer es pedir disculpas y decir: Lo siento mucho y esto lo hice mal

Iglesias dice ahora que se arrepiente de haber deseado azotar a Mariló Montero