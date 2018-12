Mariló Montero: "Pablo Iglesias es un psicópata carismático y miente"

Un día después de que Pablo Iglesias pusiera cara de monja en el Senado y dijera que en su momento perpetró "una broma machista imperdonable" sobre Mariló Montero, la bella ha ido a la radio que hace la cometencia al programa de su ex marido Carlos Herrera (Pablo Iglesias dice que ya no quiere darle azotes a Mariló 'hasta que sangre' ni hacerse chavista).

Textualmente, en plena 'borrachera ideológica' con su compinche Juan Carlos Modenedero, lo que escribió el líder de Podemos en Telegram fue: "La azotaría hasta que sangrase...".

Mariló no se ha cortado un pelo en Onda Cero (Pablo Iglesias busca borrar su pasado chavista: admite la "nefasta" situación de Venezuela y reconoce que dijo "tonterías"):

La presentadora insiste en que el líder de Podemos "tiene un perfil de psicópata carismático":

La periodista no se muestra muy satisfecha con el gesto del político y ha calificado su comparecencia en el Senado como "una comedia" (Pablo Iglesias mintió en el Senado español: trabajó para el Gobierno de Venezuela en 2006 y 2007):

"Terminaron todos riendo. No me pareció serio... Una disculpa no significa perdón. Con una disculpa no te arrepientes de lo que has hecho. Ha elegido pedir disculpas y no el perdón".

"Esto se produce en julio de 2016 y nadie salió en mi defensa en el momento en el que Me Too estaba en efervescencia".