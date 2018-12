Cake Minuesa: "Llevo años recibiendo lecciones de periodismo y ni laSexta ni TVE me han llamado para preguntarme cómo estaba"

Cake Minuesa, agredido brutalmente en Barcelona durante la convulsa jornada del 21 de diciembre de 2018 en la Ciudad Condal, donde Pedro Sánchez celebró su consejo de Ministros y los CDR impusieron el terror, ha concedido una entrevista a la COPE.--[VÍDEO] Brutal agresión de los 'catabatasunos' golpistas de los CDR al reportero Cake Minuesa--

El reportero de Intereconomía ha explicado cómo sucedió la agresión que le propinaron los independentistas catalanes por el delito de informar desde el lugar de los hechos:

Está todo tan preparado y mediatizado que al final nos juntamos todos en el mismo lugar. Cuando yo empiezo a preguntar a la gente me acusan de fascista y de manipulador, nos dicen burradas en catalán, empiezan a ser agresivos con el cámara y a acosarnos para que nos vayamos de allí.

A mí me parten la nariz pero no me impiden informar, en la Lonja nos sacaron en volandas los Mossos porque queríamos mostrar que había un escenario montado por Òmnium con grupos de música para que la gente acuda.

Fue una mañana muy al contrario de lo que ellos dicen: que son gente de paz y la revolución de las sonrisas.

Cake explica así los momentos angustiosos que se vivieron y en los que él y su cámara se llevaron la peor parte mientras la Guardia Urbana no movió un dedo y los Mossos brillaban por su ausencia:

Nos acosan después del golpe, que me recompongo, una señora me ofrece un croissant y yo le digo que si se burla de mi, el acoso es brutal. Llego a la Guardia Urbana y el agente me dice que eso es por meterme en política, una equidistancia entre el que pega y el que ha sido pegado, y deja que las bestias sigan ahí. Había Guardia Urbana y me dicen que ellos se dedican a dirigir el tráfico. Es el todo vale.

Aunque ha recibido una oleada de solidaridad, critica que canales poderosos de la televisión como laSexta o TVE han mirado para otra parte con su caso:

Llevo años recibiendo lecciones de periodismo, y ninguno de la 1, de la 2, de Cuatro, de T5 o laSexta ha tenido el detalle de llamarme. Me parece surrealista. Esto le ha superado a las grandes cadenas. Antena3 sí me entrevistó. COPE y RNE también lo han hecho. Hoy me pasa a mí pero mañana puede ser a otro compañero.

Políticos de PP, VOX, Cs e incluso PSOE se solidarizaron con él. Los 'morados' de Podemos ya si eso otro día: "Entre los políticos, esta vez sí he recibido esa solidaridad".

Albert Rivera me ha llamado, Abascal me ha escrito, Pablo Casado también, gente cercana a Gabilondo del PSOE, Carmona...y Ortega Lara que ha sido lo más bonito, eso me da fuerzas. También las víctimas del terrorismo. Todos menos los de siempre: de hecho Pablo Iglesias en Mondragón se burló de mí.

"Los medios no son solo la Cuatro y laSexta ni la 1 ni la 2, la realidad es más y con su movil cualquier persona puede enterarse de lo que ha pasado.", finaliza.

QUERELLA CONTRA BEATRIZ TALEGÓN Y ELPLURAL.COM

El periodista anuncia que tomará medidas legales contra Talegón, que dudó de la veracidad de la agresión a Minuesa, y también deberán dar explicaciones algún medio progre como ElPlural.com

