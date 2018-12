Francino provoca un tsunami en la SER reclamando en una emisora separatista la libertad de los golpistas

¡Quina vergonya! ¡Qué vergüenza! El periodista de la Cadena SER, Carles Francino, participó el 25 de diciembre de 2018 en un programa de radio al que se sumaron varias emisoras locales de Cataluña para homenajear y ensalzar a los golpistas encarcelados a las diferentes prisiones autonómicas: Lledoners, Mas d'Enric y Puig de les Basses.

El conductor de 'La Ventana' participó con un mensaje en el que, inicialmente, trataba de mostrar su desacuerdo con las formas empleadas por los separatistas presos, pero enseguida daba un triple salto mortal con tirabuzones en el que reclamaba la salida de esos golpistas, abogaba por el consabido y manoseado diálogo y hasta se solidarizaba con las familias de esos políticos que, cabe recordar, están encerrados por intentar romper la convivencia y la unidad de España.

Me han invitado a participar en este programa especial y me han sugerido que hable de la importancia de la radio como elemento de compañía y para felicitar la Navidad, etcétera, etcétera, que está muy bien. Pero, ¿saben una cosa? Que me la bufa. Prefiero ir directamente a decir lo que siento y lo que pienso.

Francino intentaba serpentear la cuestión asegurando que discrepa de los modos empleados por los golpistas, a pesar de que le haya costado discutir con amigos y familiares que piensan que no había otra solución, pero al final viene a reclamar la libertad de esos separatistas encarcelados:

Estoy muy triste y muy cabreado. A mí me encantaría que esta discrepancia la pudiésemos discutir en un futuro cara a cara, sin barrotes de por medio, sin sectarismos por parte de ninguno. Me acuerdo de vosotros y también de vuestras familias que las están pasando canutas, que esperemos que haya un panorama más propicio, que aquí no sobra nadie y que todo se puede resolver con palabras y no con bofetadas. Desde Madrid, una Feliz Navidad y una buena entrada de año.