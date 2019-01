La inteligente respuesta con la que Arrimadas hace trizas la obsesión de la Cadena SER con Vox

Inés Arrimadas ha dejado a la altura del betún a los pesados de la Cadena SER con su obsesión contra Vox.

La líder de Ciudadanos en Cataluña y una de las responsables de conseguir que el partido de Juan Marín en Andalucía superase del doble de escaños en las elecciones del 2 de diciembre de 2018 fue entrevistada este 2 de enero de 2019 en 'Hoy por hoy' (Cadena SER) y rápidamente le sacaron a colación que si PP y Ciudadanos iban a gobernar en la Junta sería por la acción de Vox.

La pregunta del sustituto de Pepa Bueno, Aimar Bretos, fue muy directa:

Todo lo que usted está subrayando no saldrá adelante si la réplica española de Bolsonaro no les vota y no les va levantando el pulgar además en cada votación en el tiempo que dura ese Gobierno al que aspiran ustedes con el Partido Popular.