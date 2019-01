El memorable palo de Santi González a sus compañeros de COPE por 'manipularle' un comentario

Palo de los buenos en propia casa. En el programa de Carlos Herrera, 'Herrera en COPE' del 4 de enero de 2019, el colaborador Santiago González hizo su comentario del día respecto a los líos entre PP y Ciudadanos con Vox a cuenta de las ayudas previstas en la Ley de Violencia de Género.

González decía esto sobre el particular:

La Ley contra la violencia de género es necesaria, puesto que existe el problema, pero tampoco es cosa de que los socios principales del proyecto de cambio en Andalucía la eleven a la dignidad de un sacramento. No creo que haya nadie en España contrario a la Ley, pero no parece razonable que después de 13 años en vigor no se haya hecho un balance de su aplicación para saber por qué no ha servido para reducir de manera sensible el número de asesinatos de mujeres.