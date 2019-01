Brutal enganchón en Onda Cero entre Alfredo Martínez y MisterChip: "¡No te metas en mi narración!"

Tensión desbordada en el Radioestadio de Onda Cero este 13 de enero de 2019 todo por culpa de un gol de Messi: el número 400 para el afamado narrador Alfredo Martínez y el número 399 para el controvertido hombre de los datos en la emisora verde, MisterChip.

Así que en el momento en el que Messi anotó su tanto ante el Eibar, el narrador, en pleno alborozo, cantaba las cuatro centenas de goles del crack azulgrana, y el colaborador puntualizaba entre medias corrigiendo al narrador. Y ya se sabe cómo va esto de los egos en el periodismo deportivo, de modo que a Héctor Fernández se le puso el programa patas arriba en un momento:

MisterChip: Estoy hablando yo, y cuando hable yo, tú escuchas. ¡Las estadísticas en este programa las llevo yo!

Alfredo Martínez: ¡Y las narraciones las llevo yo!

Héctor Fernández: Un segundo, un segundo, un segundo porque el programa lo llevo yo... No quiero ni enganchadas, ni broncas ni nada parecido. Cuando Alfredo estaba narrando tú le has interrumpido.

MisterChip: Yo no le he interrumpido, le he corregido un dato erróneo.

Alfredo Martínez: ¡Tú te has metido en la narración!

Héctor Fernández: Por favor, que esto no es una guardería.