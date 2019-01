Carlos Herrera deja temblando a Pablo Iglesias con el destino político elegido por Errejón

Carlos Herrera no ha ahorrado en palabras este 18 de enero de 2019 para hablar sobre la fractura que se ha abierto en Podemos y que ha provocado la salida de Íñigo Errejón quien se presentará con otras siglas para luchar por ser presidente de la Comunidad de Madrid -Ana Rosa mete el dedo en la supurante herida podemita y Echenique llama a Errejón muerto de hambre-.

En su editorial de 'Herrera en COPE', recuerda todos los episodios de purgas y disputas en la formación morada:

¿Por qué podemos decir ahora que se fractura Podemos? Podemos pasa a ser "Podíais". Porque se ha ido Bescansa, se ha ido Rita Maestre... Porque han echado al tonto este de Monedero porque ya no están algunos de los que fundaron, porque se han enfadado los de Andalucía, los de Cataluña, los de La Rioja... Eso es evidente que ha pasado. Pero la guinda que faltaba era la de Iñigo Errejon, antiguo número 2 que después de el Congreso de Vistalegre 2 fue relegado, incluso cambiado de escaño, y que ha decidido presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid en la lista de la formación Más Madrid que encabeza Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid. Y usted dirá: ¿Pero eso no era Podemos también? Yo le digo: No, era pero no era. Podemos quería presentar una lista fuera. Aparte. Confiaba en que Errejón la encabezara. Pero le quiso poner ahí, además, gente de Izquierda Unida que no le gustaba a Errejón. Total, que Errejón se ha ido.

Se troncha al contar cómo Iglesias se enteró del portazo de Errejón -El avinagrado Monedero pone en la diana a Errejón: le tacha de traidor y le culpa de capar a Podemos-:

Pablo Iglesias se enteró mientras le estaba dando el biberón a uno de los niños y ha dicho: "Jamás pensé que tuve que dejar de cuidar a mis hijos y la paternidad por unos minutos para hablar de este asunto que ha ocurrido tan desagradable, tal y que cual". Bueno, en fin... Es una fuga. ¿Es una fuga ante qué? Antes el desmembramiento de Podemos. Esto es muy de los comunistas, eh. Usted deja a los comunistas solos en una reunión, se va a desayunar o se va a almorzar y cuando vuelve de almorzar hay tres banderías ya. Y las baterías al año pasado, el siglo pasado, los comunistas la solucionaban con piolet. Digamos que tienen otras maneras. Pero no han durado juntos ni 5 años. Bueno, hace bastante que ya no están todos juntos. Y Errejón que es el número 2 seguramente se va porque huele a fracaso. Yo no me quedo aquí. En 5 años de error en error han pasado a ser un proyecto no acabado, en vías de finalización.

Expone las causas de esta fuga de Errejón:

¿Por qué? Hay muchas razones. Si quieren yo les saco ahora mismo un bancal de razones. La radicalidad estalinista. Es que Pablo Iglesias es estalinista. El apoyo al independentismo y al golpismo catalán, y no solo al golpismo catalán, también las amistades peligrosas con herederos de ETA, dan para lo que dan y provocan lo que provocan. El chalet de Galapagar. ¿Cree usted que el chalet de Galapagar no influye? El chalet Galapagar con el "laguito" y con la Guardia Civil protegiéndoles y con aquella pregunta ridícula: "¿Creéis que me puedo comprar un chalet en Galapagar?" a la militancia, ¿cree que no influye? El hecho de apartar a los demás y poner a su pareja, Irene Montero, en el lugar, en el número 2 que parecen los Ceausescu los dos, él y su señora, esa identificación con Venezuela permanente, con el desastre, con el desastre que es Venezuela. Bueno, y sobre todo el permanente canto a la realidad. Si el problema es la irrealidad. El no estar en la realidad. El utilizar un lenguaje ampuloso, exacerbando los odios, los rencores, creando el odio de clase... Pues esas cosas se pagan. Esa no es la de la izquierda que se precisa en España. En España hace falta una izquierda, primero que entienda la geopolítica sin dogmatismos, que entidada que vive en un capitalismo perfeccionable pero capitalismo; ampliar el foco del sectarismo cultural; una izquierda que revise el concepto de nación; una izquierda que revise su relación con España. Este Errejon lleva ya no sé cuánto tiempo hablando de la bandera de España. "No, nuestro país. ¡Qué orgulloso me siento de ser español!" Por ahí va el tema. Concretar un proyecto nacional. Abandonar el populismo. Esa es la izquierda que hace falta y esa no es la de Podemos.

Y hace la pregunta que no gustará en Podemos:

La pregunta es cuánto va a tardar Errejón en estar en el PSOE y en formar parte de una de las tres partes en la que se divide ya la izquierda de Madrid. Miren, ya no es solo la derecha. Es la izquierda, la extrema izquierda y la extrema, extrema izquierda. Bueno, y este era la cara amable de Podemos. Pero tampoco se engañen. Este es exactamente igual de sectario que los demás. Exactamente igual de sectario. No es una crisis ideológica dentro de un partido, es la característica crisis de banderillas que tienen este tipo de formaciones de extrema izquierda. Hay partidos que son tan sumamente minoritarios, que realmente se conocen todos, que después se fraccionan en dos. Pero si cabéis en un taxi. Bueno, pues ese es el camino.

