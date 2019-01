Paco González se mete en un tremendo jardín por llamar "feo" a un canterano del Atleti y las redes no le perdonan

El locutor de 'Tiempo de Juego', Paco González, incendió los ánimos de varios aficionados atléticos y de muchos usuarios de Twitter llamando "feo" al canterano Víctor Mollejo, que sufre un raro tipo de alopecia desde que era un niño.

Mollejo debutó con el Atlético de Madrid este sábado 19 de enero de 2019 ante el Huesca y se convirtió en el primer canterano nacido ya en el siglo XXI que juega con el primer equipo de los rojiblancos.

En un momento determinado en el que Mollejo interviene en una jugada del partido, se oye a González decir: ¡"Qué feo es el pobre!".

Y de coro en el estudio, alguna que otra risa aprobatoria, lo que acabó por encender los ánimos de una parroquia que en otras ocasiones ha demostrado ser defensora a ultranza del periodista de COPE.

Si las redes son el termómetro de nuestros días, estas eran un polvorín, y eso que al día siguiente el propio González optó por pedir disculpas:

Asco de "periodismo deportivo". Paco González cobra 3M€, no terminó la carrera de periodismo, se ha hecho dos injertos de pelo. Ayer se rió del debutante Mollejo del Atlético de Madrid que sufre alopecia desde niño. pic.twitter.com/SyyExVm71s

Me acabo de enterar del ejercicio de tacto de Paco González con Mollejo y me parece repugnante. No porque lo piense, que puede pensar lo que quiera, sino porque lo diga desde un medio de comunicación. Es totalmente gratuito, es abusar de su posición y es confundir los términos.